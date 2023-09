Andrea Serna es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues desde los inicios de su carrera se ha destacado por su profesionalismo y carisma. Además, ha participado en varios programa como 'Facto X y XS', 'Protagonistas de nuestra tele', el concurso Nacional de Belleza, 'El Desafio', entre otras.



Recientemente, se volvió viral un video de la presentadora en los 2000 y los internautas se han sorprendido, pues su físico no ha cambiado mucho.

Andrea Serna nació en el municipio de Aranzazu en el departamento de Caldas y al poco tiempo se fue a vivir a Cali y ahí estuvo hasta sus 19 años. Ella estudió mercadeo y publicidad, sin embargo, su vida profesional ha estado enfocada en trabajar como presentadora en canales de televisión y radio.



Ella empezó presentado el programa de variedades 'La Selección'. Luego de un tiempo, formó parte del equipo de conductores del programa 'No me lo cambie', donde tuvo una sección dedicada a las noticias del espectáculo. Por su forma de presentar llegó a varios espacios, pero el más destacado fue 1999 cuando entró al noticiero de Canal RCN.



(No deje de leer: Video: La divertida reacción de Sebastián Yatra al ser confundido con Manuel Turizo).

De hecho, en las últimas horas, varios internautas han recordado su paso por este noticiero y compartieron un fragmento de la emisión del 31 de diciembre de 1999. Además, Serna aparece presentando la sección de entretenimiento desde la carrera séptima en el centro de Bogotá.



“Hola, muy buenas tardes. Hoy cada minuto que pasa nos llena de ansiedad porque solo faltan 11 horas para el fin de milenio, en Colombia y en el mundo entero ya se están produciendo los últimos hechos. En Cali, mi tierra, la Feria está mejor que nunca. Anoche se elogió a la reina panamericana, que finalmente el jurado decidió que fuera (…)”, fueron las palabras de Serna en medio de su presentación al aire.



Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales han destacado su belleza, pues a pesar de que han pasado algunos años, su físico no ha cambiado demasiado. “24 años atrás y Andrea Serna sigue regia”, “No le cambian los gestos a Andrea Serna, hermosa!!”, “Muy linda Andrea Serna”, “Es icono”, se lee en los comentarios.



(No deje de leer: Nueva temporada de Pasión de Gavilanes: estos son los actores que ya fallecieron).

Continuando con los inicios de su carrera, Serna continuó presentando diferentes programas como 'Factor X', 'Protagonistas de Nuestra Tele', 'El concurso nacional de Belleza', 'The Wall', 'El Desafío', entre otros.



Vale la pena resaltar, que también ha tenido la oportunidad de aparecer en diferentes telenovelas como 'Betty la fea' y 'Los Reyes'.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Luisito Comunica denuncia que vendedor lo golpeó en la calle: 'todo por no comprarle'

Camilo le pide perdón a Evaluna de rodillas: ‘Yo le fallé a una mujer virtuosa’

¿Pareja de 'MasterChef Celebrity' terminó su relación tras participar en el reality?