Los hechos de inseguridad siguen afectando a los colombianos a nivel nacional. Esta vez, la nueva víctima de los delincuentes fue Sara Samaniego, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Marce la recicladora’.



La joven, que se encuentra en Santa Marta cumpliendo el sueño de cinco recicladores de conocer el mar, fue víctima de la inseguridad por cuenta de un delincuente que, en pocos segundos, le robó sus pertenencias materiales.



A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘Marce la recicladora’ publicó el video captado por las cámaras de seguridad del lugar, en donde se observa el momento exacto cuando un hombre con camiseta roja y pantaloneta se acerca por su espalda y la roba en la puerta del hotel.



La influenciadora no se dio cuenta que el ladrón la estaba siguiendo y no pudo defenderse para evitar el robo. En las imágenes, se ve cuando forcejea con el delincuente, quien se lleva una maleta con dos celulares y varios elementos de valor, explicó Sara. “Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono y mi agenda”.

Momentos de angustia de Sara Samaniego en el hotel

La YouTuber colombiana relató los momentos de angustia que vivió en la noche de este miércoles 7 de junio, a la entrada de un reconocido hotel de la ciudad de Santa Marta y describió la tristeza que sintió en medio del proyecto que adelanta con su fundación.



Sara Samaniego afirmó, a través de una serie de videos, que el hotel donde se está hospedando no le brindó ayuda necesaria en el momento del robo y explicó que no asumieron ningún tipo de responsabilidad.



“Lastimosamente el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del hotel no quisieron asumir nada de responsabilidad (…) Afortunadamente no me apuñaló ni nada, pero cuando me jalo me lastimo mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”, relató la joven.



De acuerdo a su versión entregada, la Policía de la ciudad de Santa Marta patrulló las zonas aledañas al lugar de los hechos, para dar con el paradero del ladrón que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no tuvieron éxito en su búsqueda.

Le robaron sus pertenencias en la entrada del hotel Foto: Instagram: marcelarecicladora

Por último, ‘Marce la recicladora’ le envió un mensaje contundente a la persona que se llevó su maleta en la noche de este miércoles y expresó que 'no es la forma de sobrevivir'.



“Me da mucha rabia que esto pase en nuestro país, que haya tanta desigualdad. Yo sé que si alguien roba no lo hace porque le quiera hacer el daño al otro, sino porque no tiene otra manera de sobrevivir, pero eso no justifica nada, porque uno puede trabajar por lo que uno quiere. Si me están viendo ladrones, no lo hagan porque no sabe el daño que le hace a las personas, entienda que eso se le va a devolver”, finalizó la YouTuber.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

