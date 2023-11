Video: así quedó el carro de exmilitar que agredía vecinos en conjunto de Facatativá

Los vecinos del conjunto residencial Heliconias de Facatativá se cansaron de los constantes maltratos de un hombre que perteneció al Ejército Nacional.



Según las denuncias realizadas, el pasado 20 de noviembre amenazó a los vigilantes con un arma de fuego, lo que causó la reacción de toda la comunidad rechazando estos actos.



Aunque los vecinos iniciaron la manifestación de manera pacífica, pasadas las horas se convirtió en una turba violenta que destruyó varias de las pertenencias de este hombre conocido como John Leo Rocha.



“El señor es una persona vengativa, agresiva, anda armado y toma represalias por todo. Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo amenazó de muerte a una celadora aquí en el conjunto y esa fue la gota que derramó el vaso, porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”, relató en Noticias Caracol uno de los vecinos.



Luego de presentados los hechos contra el personal de vigilancia, los vecinos destruyeron un carro, un jeep y una motocicleta que serían propiedad del uniformado, pintaron varios grafitis, pincharon sus llantas, entre otros.

Luego de esto, el cabo (r) John Leo Rocha tuvo que ser sacado de su apartamento por personal del Esmad. Horas después, se conoció la propuesta de sus vecinos en la que aseguran que le quieren comprar el apartamento para no tener más conflictos.



“Que le paguemos los 91 millones de pesos que le costó el apartamento, los residentes del conjunto dicen que sí, que entre todos pueden dar una cuota, comprar el apartamento y que hasta se puede volver un jardín para los niños”, comentó un vecino.



¿Quién es el cabo (r) John Leo Rocha?

Este exmilitar ya había protagonizado varios hechos de intolerancia con sus compañeros y en el mismo conjunto de Facatativá.



En 2019, John Leo Rocha fue capturado junto con otras cuatro personas luego de utilizar uniformes del Ejército para ingresar a la escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá.



En su momento, fue judicializado por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privado de una entidad del Estado.



Otro caso se presentó en 2011, cuando el militar realizó disparos al aire y agredió verbalmente a los Policías en el Comando de Policía de Facatativá, donde se defendió diciendo que él no había matado a nadie.

“Yo no hice nada, ¿yo maté? No estoy haciendo nada, mi mayor. Estoy en un permiso, en una orden de la VII Brigada (...) Yo no estoy viendo que usted esté respaldando al Ejército Nacional, usted es respaldando a estos gran hp policías”, dijo en su momento.

