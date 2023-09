El encuentro entre 'La liendra' y Nicolás Arrieta en el ring de boxeo se dio el 1 de septiembre en el Royal Center de Bogotá, allí los influencers aprovecharon para limar asperezas con golpes.



Esta disputa se dio un año después de que 'La liendra' retara en un en vivo de Twitch al bogotano. Aquí le contamos todos los detalles del encuentro y quién ganó.



En el 2022 Arrieta aprovechó la situación para burlarse y aceptar el desafío. “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”, dijo en aquel entonces, refiriéndose a su futuro oponente.



La pelea fue organizada en la liga 'King of the ring', y, en pasados días se vieron cara a cara por primera vez. Allí, Arrieta aprovechó la situación y golpeó a 'La liendra' en el rostro con una cartilla.





"Se lo regalo a este hijue***, que es la cartilla Nacho (..) por 'estafador' y 'analfabeta'", expresó Arrieta.



Nicolás Arrieta y 'La liendra' peleando en el Royal Center de Bogotá

El encuentro entre los influencers se dio en horas de la noche de este 1 de septiembre, allí sus seguidores se reunieron para una velada muy especial. El primero en salir al ring fue Nicolás Arrieta, quien apareció con una pantaloneta roja.



Segundos después entró 'La liendra', quien hizo señales de "silencio" a quienes lo abucheaban, con prendas anarajadas subió al ring.



El primero en dar un golpe fue 'La liendra' quien arrinconó a Arrieta en los primeros segundos de la pelea. Arrieta intentó remontar la pelea y esquivar los golpes del otro influencer. Luego de los tres rounds, se decidió que el ganador de la pelea era 'La liendra'.



Tras coronarse campeón, el influencer coreó: “¡Nico, Nico!”, al tiempo que le daba gracias por hacer posible el encuentro y abrazó al perdedor.

