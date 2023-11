Video: el accidente en el que casi pierde la vida 'Rigo' en la Vuelta a España 2019

La telenovela 'Rigo' emitida por el canal RCN está basada en la historia del ciclista Rigoberto Urán, allí cuentan los episodios más fuertes en su vida y cómo llegó a ser uno de los más destacados de este deporte.



Por eso, recordamos el accidente más grave que ha tenido el ciclista y que lo dejó fuera de la Vuelta a España durante el año 2019.



Hacia el mes de agosto de 2019 mientras corría la sexta etapa de la competencia, Rigoberto Urán sufrió una aterradora caída que puso en vilo al país durante varios meses, pues el ciclista sufrió la fractura de unas costillas, la clavícula izquierda y se lastimó el pulmón.



"No hay otra opción, solo tenemos que tomar un tiempo y recuperarnos para luego volver. He aprendido mucho sobre esto, cada vez que aprendes un poco más, sales con la esperanza de no chocar o al menos no romper nada", dijo 'Rigo' tras el accidente.



Debido a sus múltiples fracturas, el ciclista estivo en la unidad de cuidados intensivos por la lesión en su pulmón izquierdo, días después del accidente en la etapa 6 de la Vuelta a España, las zonas heridas se desinflamaron y se pudo proceder con la cirugía.



El ciclista fue intervenido quirúrgicamente, sus cirugías le tomaron al personal médico un total de 7 horas en una clínica de Barcelona.



Video del momento exacto de la caída de 'Rigo' en la Vuelta a España

“Ya estoy bien de mi clavícula, escúpala, costillas, cervical, y el pulmón va mejorando. Ahora toca paciencia para pararme de aquí y a recuperarme. Este 2019 ha estado difícil. A lo bien, gracias a todos por sus oraciones, porque según el doctor estoy vivo de chimba”, dijo en su momento.



Luego de tres meses de reposo, el ciclista retomó su pasión, pero no en grandes competencias, sino a hacer lo que le gusta.



"Hoy es un día muy especial para mí, nuevamente en bici después de 3 meses. gracias, gracias, gracias, por todo el apoyo y la moral que me brindaron durante todo este tiempo. No olvidaré nunca tanto amor", publicó en sus redes sociales acompañado de un video.

