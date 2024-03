Video: así fue como Alejandro Estrada le devolvió su anillo de matrimonio a Nataly Umaña

esposo de la actriz y modelo Nataly Umaña. Ante miles de televidentes, el pasado domingo 10 de marzo quienes siguen de cerca el reality del canal RCN, ‘La casa de los famosos’ , presenciaron uno de los momentos de más tensión del show hasta el momento: el ingreso por unos minutos del

Es sabido por todos que Umaña, a pesar de estar tener una relación de 12 años con el también actor Alejandro Estrada, está teniendo un amorío con el panameño Miguel Melfi, puesto que se los ha visto intercambiando caricias y besos en el set.

Es por ello, que Estrada decidió entrar a la casa para dar por terminada su relación con Nataly y toda Colombia fue testigo del momento.

“Hola, Nataly, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad”, fueron las palabras de Estrada al ingresar a la casa.

El actor fue directo al grano y al parecer, con el corazón en la mano, se sinceró frente a la situación que lo ha tenido incómodo y decepcionado en estas últimas semanas.

"Te he visto todas las noches, he visto todo el reality y me he apartado de él los últimos ocho días, pero sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después", siguió.

Así mismo, aceptó que lo desilusionó ver la deshonestidad de Nataly, pues nunca le habló del tema antes de entrar a la casa y que si esto se hubiera hablado a tiempo, no estuvieran pasando por este momento a los ojos de toda Colombia.

El momento más esperado de la noche fue el que Estrada decidiría si continuar con la relación o definitivamente decirle adiós, y la tele audiencia fue testigo de la entrega del anillo de matrimonio de él a Nataly.

Las cámaras captaron el momento en el que el actor, le deja el anillo a su entonces esposa en la mano, dándole fin a una relación de 12 años.

A la actriz parecía visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos e impotente al no poder reaccionar como se debía, puesto que en la acción de ‘congelados’, no pueden tener ningún tipo de interacción con quien ingrese del exterior.

(…)”Ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, fueron las palabras de la despedida de Alejandro Estrada para finalmente salir del set de ‘La casa de los famosos’.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

