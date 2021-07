En video: árbol cae e 'irrumpe' en habitación de bebé

Courtney y Kale Buchholtz son una pareja de esposos que reside en Prairieville, Louisiana (Estados Unidos).



Ellos vivieron un aterrador momento la noche del pasado viernes 2 de julio.



(Además: Físico a los 11 años: niño genio terminó la carrera en menos de un año).

Tal como se puede apreciar en las imágenes grabadas por el monitor de bebé, un enorme árbol de roble cayó sobre el techo de la propiedad y causó estragos no solo en la habitación de los Buchholtz, pues atravesó el lugar en el que estaba descansando Cannon, su hijo, de cinco meses.



(Siga leyendo: En fotos: la vaca quería la más pequeña del mundo).



“Cuando vi los troncos ni siquiera podía comprender lo que estaba pasando, ¡había un árbol en nuestra casa! La idea de que pudiera estar encima de Cannon me destrozó por completo”, dijo Courtney en el programa ‘Good Morning America’.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver el video aquí)



En el video, en principio, apareció el bebé durmiendo. El pequeño Cannon se despertó asustado por el estruendo tras la caída del árbol.



Varios escombros descendieron sobre él. Fue entonces cuando comenzó a llorar.



(Además: La presentadora Laura Tobón anuncia que está embarazada).



Justo en ese momento los padres se recuperaron del ‘shock’ para ir a auxiliar a su hijo.



“Escucharlo llorar me dio la esperanza de que estaba vivo”, comentó la madre.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



La mujer revisó a su hijo y se percató de que, por fortuna, no tenía ni un rasguño.



La pareja tomó a sus perros y se fueron del lugar unos minutos después.



(Le recomendamos: La historia de joven 'salvaje' y huérfana que fue 'criada' por perros).



Courtney dijo que, mientras se hacen las respectivas revisiones, se están quedando en la casa de un primo. Kale, entretanto, regresó para evaluar los daños del impacto.



“El pasillo, a un lado de la habitación de Cannon, era donde estaba la mayor parte del árbol, y alrededor de su cuna solo había madera, yeso y todo lo demás”, aseguró la mujer.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver el video aquí)



“Agradezco a Dios porque no estuviéramos en el baño de nuestro pasillo en ese momento, pues bañé a Cannon un poco antes, también le agradezco que salvó a mi bebé de ser golpeado por las vigas de madera que caían junto a su cuna, agradezco que no me metí en la bañera después de poner a dormir a Cannon (como lo hago habitualmente). Agradezco que Kale no tuviera que trabajar porque habría estado en la cama donde se derrumbó parte del techo”, escribió la mujer en una publicación de Facebook desde la cual compartió las imágenes del escalofriante suceso.



(Le puede interesar: Papá de oro: a falta de carro, celebra grado de su hijo en triciclo).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



Por el momento el lugar está inhabitable y seguirán viviendo con su primo mientras logran reparar los daños.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias