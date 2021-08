Se viraliza un raro y costoso apartamento hecho de 'ilusiones ópticas'

Un curioso apartamento se volvió tendencia en la red social TikTok después que el propietario, el usuario ‘Rent New York’, publicara en su perfil un recorrido mostrando los ‘laberínticos’ espacios del lugar.



Los comentarios de millones de usuarios no se hicieron esperar en las redes sociales. Ellos manifestaron “sentir mareos” , “dolores de cabeza” y hasta sentirse “dentro de una película de terror” al ver el video, además de la diversidad de bromas que se suscitaron respecto a la particular forma en que los diseñadores del apartamento hicieron su trabajo.



“Dime que no sabes diseñar un apartamento, sin decirme que no sabes diseñar un apartamento”, son las palabras del creador del video, el cual tiene más de 10 millones de reproducciones y un millón y medio de ‘me gusta’.



El video comienza con una entrada claustrofóbica, pues se ve un pasillo supremamente estrecho y largo que conecta con lo que parece ser el comedor, la sala de estar y la cocina, la cual está empotrada en un rincón del primer ambiente mostrado.



Después aparecen dos habitaciones con sus respectivos baños, pero en ese momento se empieza a volver confusa la distribución espacial del apartamento.



El mundo, de algún modo, ‘da vueltas’ al explorar el resto del lugar.



“ Los arquitectos graduados por zoom” o “ imagina que llegas borracho a tu casa e intentas buscar tu habitación” son algunos de los comentarios de los internautas que fantaseaban con el diseño del lugar, aunque también se vieron comentarios de usuarios que expresaban su gusto por el lugar.



“ Aunque a ustedes no les guste, yo haría lo que sea por vivir allí”, dijo un internauta.



El extraño apartamento está ubicado en ‘Washington Heights’ y puede ser arrendado por 2.950 dólares al mes (unos 11.4 millones de pesos colombianos).

