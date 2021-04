Anciano, de 82 años, derriba a ladrón que quiso robarle el carro

Un peculiar hecho ocurrió en Atlanta, Estados Unidos.



Un joven de unos 18 años intentó robarle el carro a un anciano, de 82. Sin embargo, sus planes se truncaron y terminó huyendo. ¿Qué pasó?

El Departamento de Policía de Atlanta difundió imágenes del suceso, las cuales, si bien ocurrieron el pasado 3 de marzo, se viralizaron hasta hace poco.

Una cámara de seguridad de una estación de servicio captó el momento cuando el joven se acerca al anciano, quien llenaba el tanque de gasolina de su vehículo.



“Ríndete”, le dijo el ladrón al viejo, mientras le pedía las llaves.



El anciano reaccionó de inmediato y, a pesar de haber sido intimidado con un arma, se abalanzó sobre el delincuente y lo lanzó al piso.

Atlanta Police Department

El enfrentamiento, si es que en realidad hubo uno, duró apenas unos segundos, pues el ladrón escapó y se subió al vehículo dispuesto a arrancar.



El anciano, quien no quiso revelar su identidad, le contó al canal ‘Fox 5’ que todo el tiempo repitió: “no me dispares, amigo, no me dispares”, pues temía por su vida más allá de haberlo ‘vencido en la lona’.



El robo fue frustrado no solo por el anciano, sino por las mismas acciones del ladrón.



De acuerdo con las autoridades, “el sospechoso y la víctima se pelearon brevemente”, pero el ladrón “finalmente huyó de la escena después de que no pudo encender el automóvil”.



Se fue con las manos vacías y, hasta ahora, su paradero es desconocido.

