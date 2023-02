La sección #53 de Bizarrap con Shakira ha sido todo un éxito y en cuatro semanas ha alcanzado a acumular más de 290 millones de reproducciones en YouTube. Además, en las plataformas digitales se ha llegado a posicionar como la canción número uno en diferentes lugares de habla hispana.

Este sencillo ha generado gran escándalo pues la barranquillera le tira fuertes indirectas a su expareja Gerard Piqué y a su novia Clara Chía. En redes sociales se ha vuelto tendencia y varios internautas han creado parodias o videos reaccionando.



Además, en TikTok se han creado diferentes trends con la canción, sin embargo, hubo uno en especial que llamó la atención de los internautas, pues su protagonista era una abuelita que cantaba a todo pulmón.



En el corto video, se puede ver a la señora bajando por unas escaleras eléctricas. Mientras hace esto, la anciana tiene unos grandes audífonos rosados y cantan el coro de la canción de la barranquillera: “Pa tipos como tuuuu”.

Detrás de ella habían otras personas bajando por las escaleras y al ver a la abuelita cantando no pueden evitar reírse y sorprenderse al escucharla. Incluso, hubo personas que se pusieron a bailar al ritmo del coro.



El clip fue publicado por la cuenta @conbuenhumor y hasta el momento ha acumulado más de 24 millones de reproducciones, 2,9 millones de me gusta y miles de comentarios de los internautas, los cuales han asegurado que la señora es muy tierna.



“Anda más actualizada que yooo jajajajajja que lindaaaaaaaaaaa”, “Jajajaj la nueva Shakira”, “Que tierna es por favor”, “Da ternurita quiero abrazarla”, “Jajaja eres la mejor en los días malos siempre me sacas una sonrisa y me das 100 años más de vida”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

