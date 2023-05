Durante el fin de semana, la cantante Ana del Castillo presentó un concierto en un bar de Bogotá. Varios internautas notaron que la intérprete de ‘La cachera’ y la periodista deportiva Melissa Martínez tienen una buena amistad y una admiración profunda la una por la otra.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora registró varios videos de la noche “memorable” que vivió. Uno de ellos fue la presentación de Ana del Castillo al cantar ‘La gata bajo la lluvia', de Rocío Durcal.



En otro ‘clip’, Martínez bailó el ‘paso de nokia 2.0’, un ‘trend’ viral Del Castillo, en el que se observó el respeto, la amistad y cariño que se tienen mutuamente.

“A los 20 uno puede hacer lo que quiera, disfruta y trabaja con dedicación. Si no le haces daño a nadie, Dios que todo lo ve, te recompensará. No eres solo una muy buena artista, eres buena persona y eres auténtica, te quiero, te admiro con todas tus locuras y deseo que llegues tan lejos como la vida permita”, escribió Melissa en una de sus historias.

La cantante le dijo a la periodista que era “su traga maluca”, y por eso la quería y la admiraba tanto. La noche no paró ahí, ambas compartieron varias fotos y momentos juntas, mientras se abrazaban, reían y bailaban.

Al finalizar la fiesta, a Martínez le preguntaron cómo le había ido en la velada y ella confesó que no era una “mujer muy rumbera”, pero que trataba de administrar sus tiempos entre el trabajo para poder viajar, divertirse y salir de fiesta de vez en cuando. “Ustedes me ven así, intacta, porque yo soy de poquito trago, pero me gusta disfrutar”, expresó.

El ‘paso de Nokia’ es una tendencia que se hizo viral por la cantante Ana del Castillo, al inventarse un genuino baile para complementar su canción ‘La cachera’. Dicho ‘trend’ consiste en juntar los pies, mientras se zapatea al ritmo de la música.

La velada entre ambas celebridades dejó varios comentarios por parte de los internautas, quienes expresaron: “Esa es la actitud”, “Hermosas”, “Me gusta tanto que le vaya bien a Ana del Castillo”, “Se gozaron ese paso”, “Te amo, Melissa” y “Bellas”.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO