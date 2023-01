La nueva canción de Shakira con Bizarrap sigue siendo tendencia mundial, pues es una tiradera para el ex futbolista Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía. Este sencillo fue todo un éxito y a tan solo 3 días desde su estreno ha llegado a acumular 110 millones de reproducciones en YouTube.

Como era de esperarse, la Sección #53 de Bzrp ha dado mucho de qué hablar y en redes sociales varios internautas han reaccionado e incluso han hecho memes de esta situación. Por el momento, los protagonistas de la canción se han mantenido muy reservados con este tema.



Piqué le envió a Shakira una indirecta cuando estaba realizando un en vivo con sus amigos. El exfutbolista del Barcelona dijo: “Casio no ha dado los relojes, tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”. Luego, sorprendió a sus compañeros regalándoles un reloj a cada uno.



Por su parte, Clara Chía no ha realizado ningún comentario sobre esta situación. Sin embargo, los familiares y amigos de la española la han defendido asegurando que la joven no merecía ser expuesta de esa forma por la barranquillera.



Hermosas y bellísimas palabras de apoyo hacia Clara Chia, de gente que trabaja con ella en la Kings League, y la conocen como es realmente como persona ☺💖 pic.twitter.com/ePRklB7t33 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) January 12, 2023

Gerard Romeo de ‘Jijantes TV’, un canal de Twitch, es un amigo cercano de Clara y en un en vivo habló de esta situación y comentó que Chía era una buena persona. “Clara es una niña muy buena, no sé si tenía que recibir ese palo tan directo, la verdad”, señaló.



Asimismo, Víctor Navarro, presentador de la ‘Kings League’ y compañero de trabajo de Chía, también la defendió y señaló que ella es “una niña muy buena que nunca se ha metido en nada”.



“Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzis”, dijo.

Reacción del papá de Clara Chía



En el programa ‘Sálvame’ de ‘Telecinco’ la periodista Mayte Ametlla contó que el equipo de investigación logró ponerse en contacto con el padre de Clara Chía y les comentó que opinaba de la canción de la barranquillera.



"El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares", dijo.



Y agregó: "Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien", contó en exclusiva Mayte Atmella en 'Sálvame'.

