Alejandro Riaño respondió a acusaciones sobre beneficios del Gobierno

Alejandro Riaño, uno de los comediantes más reconocidos del panorama colombiano, respondió, mediante su cuenta de Instagram, a unos señalamientos en su contra.

Riaño, quien se ha hecho reconocido durante los últimos años por 'Juanpis González', su encarnación satírica de un personaje de la clase alta bogotana que se burla del panorama social y político de Colombia, subió un video a Instagram acompañado del numeral '#RiañoHipócrita'.

(Lea también: 'Juanpis González' protagoniza video contra la reforma tributaria)

En principio, Riaño hizo referencia a unos señalamientos "absurdos, ante los cuales debí quedarme callado, pero no". Vale decir que el comediante se refirió a los rumores según los cuales él recibe ayudas 'gubernamentales' por sus videos y sus puestas en escena.



"En días pasados, se me acusó de recibir millonarios beneficios del Gobierno para mi proyecto de 'Juanpis González' (...) fue tal el alboroto que no solo me tildaron de hipócrita, sino de haber recibido más de 4 mil millones de pesos", señaló, enfatizando, además, en que 'Juanpis' es un personaje ficticio y de ninguna manera puede convertirse en una 'persona natural' a nivel jurídico.

(Le contamos: Epa Colombia rompió un 'TransMilenio' en el show de 'Juanpis González')

"Esto demuestra lo fácil que es difundir noticias falsas contra una persona porque incomoda a cierto sector político", sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

Juanpis González es un personaje que envía una que otra 'pulla' a las clases altas bogotanas y a los gobiernos. Foto: Archivo Particular

Riaño aclaró, entonces, que la productora encargada de producir el show de 'Juanpis' fue la que aplicó a la convocatoria de beneficios teniendo en cuenta que, según el comediante, cumplía todos los requisitos exigidos, por lo tanto, no fue él quien recibió el contrato. "Yo soy el actor, el creativo y el dueño del personaje al que interpreto".



Riaño dijo que, así hubiese sido él quien recibiera de forma directa los beneficios, no tendría ningún impedimento para criticar a la Economía Naranja. De hecho, dio un curioso ejemplo: todo paciente de una EPS puede salir a criticar a su entidad prestadora sin tener que ser expulsado o excluido por ello.

(Puede leer: 'Juanpis Gonzalez' tendrá su propia serie en la plataforma de Netflix)

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

Riaño aprovechó para agradecer a todos los que apoyan su proyecto. Además, destacó que los beneficios a la cultura no le pertenecen "al gobierno de turno".



"Quiero que algo quede muy claro: los 'sketches' que hacemos salen de mi bolsillo, de mi trabajo, de las producciones, no de la Economía Naranja", concluyó.

Tendencias EL TIEMPO