TikTok nuevamente se convirtió en el difusor de graciosas, insólitas y controversiales situaciones. En esta oportunidad, protagonizada por un albañil que, por una mala indicación, terminó pintando la casa equivocada.

Era un día más de trabajo para un albañil peruano que, tranquilo y confiado de la labor que se encontraba desempeñando, pintaba una casa esquinera de dos pisos. Todo era esfuerzo, sudor y ahínco hasta que una insólita noticia interrumpió su jornada.

“Amigo, ¿qué estás haciendo?”, gritó a lo lejos un hombre. A lo que el albañil le contestó: “Pintando, ¿qué más?”.

La cara de tranquilidad del pintor rápidamente se desvaneció para dar paso a una expresión de sorpresa cuando el sujeto -aparentemente era quien lo había contratado y que segundos antes lo había cuestionado sobre su labor- terminó dándole, quizás, el peor de los anuncios: “Amigo, pero esta no era la casa”.

Con la brocha en la mano y cara de estupefacción, el albañil trató de encontrar una explicación lógica a su equivocación. “A mí me han dicho la esquina”, señaló en el video de TikTok que, para este momento, ha generado furor en redes sociales. Sin embargo, lo que no sabía es que entre “la casa de la esquina” y “la casa enfrente de la esquina” existía una abismal diferencia.



¿Podría haber algo peor que descubrir que se ha estado pintando por horas la casa equivocada? Sí, descubrir que quien ha dado la autorización errónea es, nada más y nada menos, que el albañil que alquila los andamios.



“¿Quién te ha dado la autorización para que pintes las esquina?”, increpó el supuesto propietario de la casa sin pintar y lo que sobrevino después fue una inesperada respuesta por parte del albañil. “Él”, dijo, al tiempo que señalaba a su compañero obrero.

Después de la equivocación, el albañil no pudo quedarse con la duda y sin pelos en la lengua contrapreguntó al sujeto que se encontraba grabando: “¿y ahora quién me paga?”. No obstante, lo que recibió fue una dura y tajante evasiva del hombre.

El video, compartido por la cuenta de TikTok de @antofat, no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes tomaron con humor la singular situación. “Y eso que no era para demoler la casa”, “pero ya pintaron toda la casa sin dejar caer una gota de pintura, pero ¿qué es eso?” y “cuando no dices bien la dirección”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

