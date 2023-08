La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de mostrar cómo se sometió a una nueva intervención en su rostro, esta vez, se trataría de una lipopapada.



A través de sus historias en Instagram, mostró su preparación para el procedimiento y los avances que ha tenido, cabe destacar que esta intervención tiene como objetivo

eliminar la grasa acumulada debajo de la mandíbula.



En las imágenes compartidas por la influencer, se le ve en el quirófano y horas después iniciaron su recuperación en casa, utilizando un trozo de tela de quirófano y unas gafas oscuras, uno de sus amigos cuenta que el procedimiento fue un éxito.



Horas más tarde, la influencer subió a sus historias una foto en la que solo se ve su frente y dice: "¿Me quieren ver para burlarse, verdad? Me caen mal. Mentira".



"A la gente que diga 'no lo necesita', no lo necesito cuando ya me lo voy a quitar. Pero si no me lo quito 'nena, estás como maluca", dijo en el video compartido en su Facebook.



En el clip también se aprecia que el procedimiento fue realizado con anestesia local, pues la influencer cuenta que le dolió más el momento de la anestesia que el procedimiento en sí.



Cinco horas después del tratamiento le realizan los drenajes y se aprecia un poco el resultado final. En otro apartado del video se escucha a un hombre decir: "La verdad es que no estoy de acuerdo con esas cosas, cada quien es libre de hacerse lo que quiera en su cara, pero tú no tienes la necesidad de hacerse eso porque eres muy bonita".



Sus seguidores no dudaron en reaccionar: "Súper linda y yo que vivo traumada por una papada", "eres, eras y serás hermosa siempre", "amor, pero si tú eres bella como estás".

