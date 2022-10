El video de una adulta mayor cantándole a su esposo, que se encuentra hospitalizado, le ha dado la vuelta al mundo y ha conmovido a miles de internautas, quienes han expresado que: “El amor verdadero sí existe”.



El clip fue publicado por la cuenta de Instagram ‘GoodNews Movement’, la cual reportó que el hombre lleva varios días hospitalizado por problemas cardíacos y que, en el momento de la serenata interpretada por su esposa, el abuelo estaba cumpliendo 70 años de edad.

Al son de ‘É grande o meu amor por você’ (‘Cómo es grande mi amor por ti’, por su nombre en español), del cantante brasileño Roberto Carlos, la mujer expresó todo el amor que siente por su esposo, haciendo alusión a su larga relación.



En el clip se logra ver cuando la mujer está sentada en frente de la cama del hospital en el que se encuentra internado su esposo y, suavemente, entona la letra de la canción.



Por su parte, la reacción del hombre de la tercera edad fue aún más conmovedora: levantó su mano y le tocó la mejilla de manera delicada. Además, en sus ojos se logra ver la emoción que sintió al recibir este dulce regalo.



La grabación ya es tendencia en las redes sociales y ha logrado millones de reproducciones. Cuenta con tres mil comentarios y 300 mil likes.

Los internautas no dudaron en reaccionar al tierno momento, en el que se pudieron leer mensajes como: “La mejor serenata que he escuchado en toda mi vida”; “¡Amor verdadero! En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe”; “¡Estoy llorando! Esto me golpeó en muchos niveles” y “Estos dos son preciosos en todos los sentidos”.

