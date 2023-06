Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine, quien se presume es el nuevo interés amoroso de la cantante, generaron revuelo en una discoteca al lanzar decenas de dólares para los asistentes del lugar.

Luego de que la pareja de cantantes protagonizara un especial momento en redes sociales, se dejó ver junta en un establecimiento en República Dominicana. Allí dentro los raperos no solo bailaron al ritmo de la música, sino que también dieron una gran sorpresa arrojando dinero al aire.

En los videos, que para este momento han sido ampliamente difundidos y replicados en redes, se logra ver a la intérprete de ‘Chikilio’ con grandes fajos de dólares en sus manos. Tras unos cuantos segundos, se los pasa a Tekashi, quien es finalmente quien deja caer el dinero sobre las cabezas de las personas que departen en el lugar.



Mientras que la artista dominicana llevaba puesto un overol corto de cuero y un excéntrico collar de lo que parecen ser diamantes, el neoyorquino optó por una camisa estampada de color azul y naranja.

El comportamiento de la pareja en la discoteca dio de qué hablar en las plataformas digitales. Sin embargo, no es la primera vez que los cantantes aparecen en una escena como esta.



A inicios del mes de junio, 6ix9ine acaparó algunos titulares de noticias tras lanzar dinero a sus fanáticos desde un auto en Punta Cana. La reacción de los seguidores no fue otra que estallar de emoción y lanzarse a recolectar los billetes.



Yaili, por su parte, fue captada en video regalando miles de dólares a un grupo de hombres hace unas cuantas semanas atrás.



El obsequio que hicieron los artistas no fue lo único que despertó críticas, sino también la presencia de la rapera en una fiesta luego de que, hace unos meses atrás, diera a luz a su primogénita.

Frente a los comentarios negativos, la intérprete de ‘Soy mamá’ se pronunció. “No, es que la gente a todo le ven un defecto. Yo vivo con mi hija, malo si viviera con mi mamá, ella vive conmigo. Yo soy una artista, tengo que estar trabajando, moviéndome, y mi niña lo que tiene son tres meses, no puede andar conmigo”, explicó en diálogo con ‘Alofoke Radio Show’.

¿Romance a la vista?



Tanto la dominicana como el rapero neoyorquino han sido vinculados sentimentalmente, sobre todo después de que Tekashi le hiciera un costoso regalo a Yailin.



“Esto es un regalo para ti porque estoy agradecido de trabajar contigo”, le dijo el cantante a la exesposa de Anuel AA, al tiempo que sostenía una gran caja de color naranja sobre sus piernas.



El llamativo empaque contenía nada más y nada menos que un bolso Hermès que puede costar miles de dólares y un excéntrico reloj repleto de diamantes. En sus redes sociales, la artista latinoamericana se encargó de presumir los objetos y de mostrar su emoción desbordada.

A solo un día de haber hecho público el obsequio, la pareja hizo el lanzamiento de ‘Pa’ ti ', su más reciente colaboración musical. En esta, los cantantes abordan el desamor y el proceso que viene tras una ruptura amorosa.



“Tú amor era un juego y a mí me tocó perder. Que tu amor era una trampa, bebé, y a mí me tocó caer”, dice una parte del tema.

En una entrevista con el programa dominicano ‘Alofoke Radio Show’, la dominicana se refirió al supuesto romance que sostiene con Tekashi. Al respecto, sostuvo: “Él es un hombre liberal, anda con muchas mujeres, tenemos una amistad bonita”.

