En una nueva oportunidad, Vieira Vidente barajó sus cartas e hizo importantes revelaciones sobre el futuro de la modelo Daniella Álvarez. Entre sus vaticinios se encuentran el estado de salud de la presentadora y su relación con el actor Daniel Arenas.

La pitonisa es conocida por sus predicciones en el mundo de la astrología. En su canal de YouTube comparte sus pronósticos, en los que ha hablado sobre la antigua relación entre Shakira y Gerad Piqué, de Karol G y Anuel, y el supuesto embarazo de Kendall Jenner.

Recientemente, la futuróloga preocupó a los fanáticos de la ex reina de belleza con unos desafortunados augurios, en los que habló sobre su estado de salud y qué fue lo que pasó con el colombiano.

“Últimamente he estado pensado mucho en ella. Hace unos meses atrás, la mordió un cangrejo, por poco casi pierde el dedo. Ahora, se queda sin batería la prótesis yendo a Miami. Vamos a ver cómo termina este 2023 y qué le tiene preparado el futuro”, expresó la vidente.

Durante la lectura de las cartas, Vieira afirmó que siente “energías extrañas y oscuras”, que cree que se trata de alguna “brujería o una maldición”. Sin embargo, detalló que, a pesar de todo, es una mujer valiente y segura de sí misma, amada por su familia y respetada.

También, se refirió a algunos hombres que han pasado por su vida y la han acompañado en momentos importantes. El primero fue una persona que no la quiso ver feliz, el segundo estuvo durante su recuperación y el tercero es el actor Daniel Arenas.

“Este último es un hombre que está en su vida para hacerla más feliz. Él no se ha sentido bien, ha tenido sus altas y bajas, es una persona que no está con ella por lástima. Esta mujer está llena de luz. Sin embargo, me sale el nueve de espaldas, hay momentos en los que ella quiere dejarlo todo”, dijo la tarotista.

La mujer admitió que los dos se encuentran juntos, pero que sí han tenido que enfrentar varias crisis difíciles dentro de la relación. Por el momento, confesó que Daniel Arenas no piensa en dejar a Daniella.

Por otro lado, uno de sus presagios asustó a los fanáticos de la barranquillera. En medio del capítulo, reveló que su salud se encuentra en riesgo. “En el 2024, se vienen cosas. Daniella, tienes tres cartas que son malísimas, tienes el Diablo se enchina la piel y, también, una con la pierna atrapada. Aquí veo que ella pierde la otra pierna, Daniella termina su vida en silla de ruedas”, concluyó la pitonisa.

Daniella Álvarez cuenta por qué le amputarán un pie

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO