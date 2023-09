Este sábado 2 de septiembre se conoció el nombre de la mujer que representará al país en el certamen de Miss Universo. Se trata de Camila Avella, la representante de Casanare que sobresalió en el concurso por su inteligencia y belleza.



Sin embargo, su coronación también es un momento histórico, pues a sus 28 años, se convirtió en la primera Miss Colombia en estar casada y ser madre, algo que era imposible por las restricciones del evento.

Se conoce que Camila Avella se casó en el 2020 con el empresario Nassif Kamle, quien se dedica a la industria textil. Luego de unos menos, hizo pública la noticia que estaba esperando a su primera hija, Amelia.



Antes de representar a Casanare, Avella ya era reconocida en la industria del modelaje y ha desfilado para diferentes marcas. Estudió comunicación Social y fue presentadora de 'El Desafío' en una ocasión. Sin embargo, uno de sus más grandes sueños era ser parte del certamen de Miss Universo.



Ahora bien, Camila Avella empezará a prepararse para la versión mundial de este concurso de belleza y tendrá que reforzar sus habilidades en campos como cultura general, pasarela, presentación, protocolo, relaciones diplomáticas e idiomas.



“Me siento orgullosa porque le estoy mostrando no solo a Colombia, sino al mundo, que a nosotras las mujeres no se nos debe estigmatizar o encasillar en un solo lugar, ya que nosotras podemos lograr todos los propósitos que tengamos y que nuestras familias no son un impedimento. En mi caso mi hija es mi mayor motivación y por supuesto mi esposo que me acompaña en cada momento. Me siento con una responsabilidad porque represento a las madres colombianas”, le comentó al medio 'El Heraldo'.

¿Cómo le irá a Camila en el Miss Universo?

Los colombianos tienen la esperanza que Camila Avella pueda traer la corona de Miss Universo nuevamente al país. Sin embargo, la reconocida astróloga Juliana Suaza, quien tiene un sección en el programa ‘Lo Sé todo’, hizo una predicción sobre este certamen que no es alentador.



La también vidente comentó en el programa de chismes que Camila Avella no ganará en Miss Universo, pero sí clasificará en los top.



La 72ª edición del Certamen Miss Universo se llevará a cabo en San Salvador, El Salvador, el 18 de noviembre de 2023.

