Ayda Luz Valencia, vidente, dice que habló con Mauricio Leal ‘desde el más allá’

‘Ellos están aquí’ fue un programa de televisión donde se hablaba de temas paranormales y misterios, producido por RCN Televisión y emitido por este canal entre 2016 y 2019.

Rafa Taibo y todo el equipo, conformado por, Isabel Goyeneche, Cristian Piedrahita, Alex Torres y Ayda Luz Valencia, se encargaban de poner en evidencia fenómenos paranormales, en diferentes partes de Colombia.

De hecho, Ayda Luz Valencia ha continuado en el mundo del entretenimiento, pues en diferentes entrevistas ha dado declaraciones sobre algunos de los asesinatos más sonados de Colombia, como Luis Andrés Colmenares y recientemente aseguró que se ‘contactó’ con Mauricio Leal.



El equipo de producción, del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ de Canal Uno, fue con la vidente hasta el lugar donde se encontraba el salón de belleza del reconocido estilista, Mauricio Leal, quien fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en su casa, ubicada en el municipio de La Calera, en Cundinamarca.



En las imágenes compartidas en la cuenta de Instagram de ‘Lo sé todo’, se ve a la vidente y un acompañante caminando por las calles de Bogotá, específicamente en el sector dónde estaba ubicada la reconocida peluquería.

“Ya lo estoy sintiendo, además, siento que no puedo caminar (...) Bueno, acá yo les habló directamente como él, como si él fuera quien estuviera contando la historia (...) No siento que él no haya perdonado, es como, él quiere que la persona pague como sea justo”, dice la vidente en sus declaraciones.



Tras ‘haberse contactado’ con el estilista, desde el ‘más allá’, los seguidores no lo pensaron dos veces y llovieron críticas sobre el hecho, pues le piden dejarlo descansar en paz y no abrumarlo, tratando de ponerse en ‘contacto’ con los muertos.



“Respeten y déjenlo descansar en paz. Señora, respete la memoria de una persona muerta”, “Esta señora siempre me ha parecido muy mentirosa”, “No saben qué inventar para llenar espacios”, “Déjenlo descansar, a los muertos no hay que andar invocándolos”, entre otros.

