Una vidente de República Dominicana leyó las cartas para conocer lo que le depara en el 2023 al futbolista argentino Lionel Messi. Tocó varios temas, entre los cuales estuvieron las posibles consecuencias que vendrían para él por usar una túnica en la final del Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la ‘albiceleste’ ha sido tendencia en todo el mundo por quedar, para muchos, como el mejor futbolista de la historia, ganar la Copa América en 2021 y el Mundial que se realizó en Qatar el presente año.



La futuróloga Viera Vidente publicó en su cuenta de Instagram la sesión que realizó de la lectura de cartas para las predicciones de la ‘Pulga’. Muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos por las diferentes respuestas de la vidente.



La dominicana tocó temas amorosos, personales y profesionales en la vida de Lionel Messi. Asimismo, indicó que la capa negra que le pusieron en la final del Mundial traerá consecuencias para el jugador en el 2023.

“Argentina estaba destinada a ganar el Mundial de fútbol Qatar 2022; sí, fueron varias las personas que no querían que eso pasara, pues no les convenía, pero el Dios de la vida todo lo puede y miren los resultados. (…) La capa que le dio ese señor a Messi va a traer consecuencias muy fuertes, no estoy diciendo que sean malas, pero todo acto tiene una consecuencia y ustedes serán testigos de eso”, resaltó la dominicana.



Varios aficionados del ‘Enano’ se han mostrado preocupados por las predicciones de la mujer, pues ella recalca la palabra muerte cuando se va a referir a la capa que le fue otorgada al argentino. Otros solo ven estas predicciones como interpretaciones sin fundamento.



La futuróloga también dijo que el 10 de la Argentina siente agotamiento y ha pensado en retirarse de este deporte por completo.



“Esta carta del medio me señala que Messi se siente cansado, agotado física y mentalmente, pero lo veo con ganas de seguir luchando por su país. Veo que él quiere competir en el próximo Mundial. De hecho, él va a estar allí, a menos que el destino y el Dios de la vida cambien su futuro”, continuó diciendo la tarotista.



Igualmente, indicó que la fallecida figura mundialista Diego Maradona estuvo presente en el encuentro que Argentina disputó contra la selección francesa. Según indica la vidente, ‘el Diego’ no podía contener las lágrimas tras la victoria de su nación.

