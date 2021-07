La ‘influencer’ sin brazos y sin una pierna sueña con ser Miss Ecuador

Por estos días se están realizando algunas actividades del concurso de belleza ‘Miss Ecuador’. Este certamen está compuesto por 24 candidatas, quienes anhelan convertirse en la representante de la belleza de su país.



La edición de este año cuenta con la participación de una concursante muy particular.



Ella se llama Victoria Salcedo y tiene una historia de superación personal que ha llamado la atención de varias personas.

De acuerdo con el medio local ‘El Telégrafo’, Salcedo perdió sus dos extremidades superiores y su pierna izquierda a causa de una fuerte descarga eléctrica que recibió a los cinco años.



Sin embargo, este accidente no fue obstáculo para que esta mujer saliera adelante y cumpliera sus diversos objetivos.

Con el paso del tiempo, Salcedo, quien tiene 25 años, empezó a incursionar en el modelaje.



De hecho, en 2018 ganó el certamen ‘Reina de Loja’ y también fue nombrada como ‘Ángel Nacional’ de la ciudad de Loja, situada en el sur de Ecuador.



Paralelamente completó sus estudios universitarios en psicología y empezó a estudiar Comunicación Social, en Guayaquil.

En entrevista con la cadena de televisión ‘Telemundo’, Salcedo habló sobre la experiencia que está teniendo en ‘Miss Ecuador’.



“Me siento de maravilla. Estoy aprendiendo y compartiendo con todas mis compañeras. Estar aquí es un sueño y una meta cumplida para mí”, comentó.



También habló un poco más sobre su día a día. “He aprendido desde muy pequeña a ser, de cierta forma, independiente. Siempre me ha gustado tratar de hacer las cosas por mí misma y lo que he venido logrando”.

Aunque el certamen de ‘Miss Ecuador’ finalizará hasta el mes de septiembre, Salcedo dejó una interesante reflexión:



“Hay que pensar bien lo que es ser una reina de belleza. Hoy en día todo se está transformando.Soy una mujer que tiene sueños y que toma acciones para cumplirlos porque nadie más lo hará por mí”, concluyó.



En su momento, Salcedo también realizó conversatorios para relatar su historia de vida y motivar a otras personas que estén atravesando por alguna situación difícil. Su paso por el modelaje ha sido uno de los más significativos durante los últimos años.

Vale recordar que el certamen de ‘Miss Ecuador’ es el más importante de ese país y la ganadora de este concurso de belleza obtendrá un boleto para representar a Ecuador en la próxima edición de ‘Miss Universo’.

