'Tuve una crisis nerviosa antes del casting de Victoria's Secret'

Emocionada y al borde de las lágrimas, así se mostró la modelo canadiense Winnie Harlow, tras ser informada de que sería un nueva "ángel" en el popular desfile anual que realiza Victoria's Secret.

Este es otro logro más para la modelo, que el año 2014 saltó a la fama internacional al participar en el programa "America’s Next Top Model", y ganar popularidad al ser la primera mujer en trabajar en el rubro con claros signos de vitíligo, enfermedad que despigmenta la piel y que la acompaña desde los 4 años.



En su cuenta de Instragram, la modelo de 24 años de edad confesó lo nerviosa que esta antes de presentar la prueba para ver si se ganaba las alas para el próximo desfile de la reconocida marca de ropa interior y accesorios. "Tuve una crisis nerviosa antes de entrar en el casting más demoledor de mi vida. Le pedí al conductor que diera la vuelta a la manzana de nuevo antes de entrar en las oficinas de Victoria’s Secret”. (Ver la galería de Winnie Harlow)

Harlow nunca ocultó que su condición la hizo ser objeto de burlas en su infancia y adolescencia, cuando la llegaron a llamar "vaca". "La gente tiene la piel negra y blanca y yo tengo ambas", ha dicho la modelo, quien supo aprovechar su realidad y usarla como un plus en su carrera y como una bandera para derribar los estándares de belleza.



El año pasado se hizo viral su desnudo en Instagram, donde la canadiense escribió: "La real diferencia no está en mi piel, sino que en el hecho de que yo no encuentro mi belleza en las opiniones del resto. Soy hermosa porque lo sé. Celebra tu belleza única hoy y todos los días".

Poco se sabe del próximo desfile de la marca de lencería. Solo se conoce que podría ser en noviembre, y que modelos como Harlow, Bella Hadid y Toni Garrn, entre otras, ya están confirmadas.