La historia de Victoria Danson se ha vuelto un referente de resiliencia en las redes sociales, pues venció una enfermedad potencialmente mortal y ahora ayuda a más personas con su condición con su fundación "Crohn's and Colitis Support Lancashire".

Cuando ella tenía 18 años empezó a experimentar fatiga y un dolor abdominal insoportable, pero en ese momento pensó que era estrés, pues trabaja 60 horas a la semana y salía con sus amigos los fines de semana.



En un publicación en el Instagram de su fundación, comentó que también iba al baño hasta 20 veces al día y presentía que algo estaba mal. Después de decidir buscar ayuda médica, le detectaron el síndrome del intestino irritable.



Sin embargo, un año después, las médicos le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria del intestino. "Durante unos 12 meses antes de que me hicieran una colonoscopia y me diagnosticaran la enfermedad de Crohn", comentó en la publicación.



Asimismo, agregó: "Me negué a reconocerlo al principio y pensé que la medicación me curaría y mi vida giraba en torno al baño y el hospital se convirtió en mi segundo hogar, me sentía tan sola y sin nadie con quien hablar, así que sufría en silencio".

Esta enfermedad le desarrolló un absceso en el abdomen que resultó en una sepsis mortal. Los médicos le diagnosticaron 24 horas de vida, ya que la infección potencialmente mortal se había apoderado de su cuerpo y por eso requería de una cirugía de emergencia.



Victoria recuerda que este absceso se encontraba cerca de sus ovarios y existía la posibilidad de que estallara, lo que podría resultar en la pérdida de su fertilidad. En el procedimiento le extirparon aproximadamente 45 centímetros de su intestino.



"Me desperté en la Unidad de Cuidados Críticos y al instante me sentí mejor, pero estaba muy débil y perdí toda mi masa muscular, también estaba luchando contra la sepsis. Tenía un catéter, estaba con soporte de oxígeno y una máquina de morfina para el dolor", aseguró en la publicación.

Su vida dio un giro de 180 grados

Después de su cirugía en el 2014, Victoria tuvo que hacer cambios drásticos en su vida. “Al principio, no pensé que podría seguir viviendo, y no podía ver cómo iba a poder continuar con mi estilo de vida activo”, le aseguró a 'NeedToKnow.co.uk'.



En ese sentido, se vio obligada a cambiar su dieta debido a su condición. Además, de realizar un trabajo interno importante para aceptar su nueva vida.



A pesar de los desafíos, Victoria ha salido adelante y se convirtió en madre de un niño que ahora tiene siete años. Además, ha querido retribuir a su comunidad, e incluso, fundó su propio grupo de apoyo "Crohn's and Colitis Support Lancashire", donde apoya a cientos de personas con su condición.

Además, organiza talleres en universidades para educar a otros sobre su enfermedad.



“Soy la prueba viviente de que con la mentalidad correcta, aún puede lograr sus objetivos sin importar qué, pero siempre consulte a un médico si no está seguro”, dijo. "Puede salvar tu vida", concluyó.

