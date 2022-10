Los rumores de divorcio entre el exfutbolista inglés David Beckham y la empresaria Victoria Beckham han vuelto a ser tendencia. Recientemente se conoció que la diseñadora de modas se borró el tatuaje que tenía en su muñeca con las iniciales del exdeportista.

En el 2020 se dieron varias especulaciones sobre el supuesto divorcio de la pareja, ya que ambos habían decidido separarse físicamente por temas laborales. David Beckham necesitaba viajar a Miami para estar de lleno con el equipo de su propiedad, Inter de Miami, y su esposa debía quedarse en el Reino Unido por su marca de ropa, según contó el medio ‘Closer’.



No obstante, el supuesto divorcio solo quedó en rumores que, con el paso del tiempo, dejaron de sonar.



(Le recomendamos leer: Piqué y Shakira: los divorcios más polémicos y recordados de futbolistas).



Dos años después, volvieron a encenderse las alarmas de una posible separación de la pareja británica, dado que Victoria Beckham optó por eliminar el tatuaje que tenía de su esposo. Y aunque los seguidores y fanáticos de los casados aseguran que ya no existe una relación, la también cantante inglesa contó el por qué de su decisión.

“Tenía estos tatuajes hace mucho, mucho tiempo, y simplemente no eran

particularmente delicados. Los míos eran un poco gruesos y sangraban un poco y no eran tan bonitos. Simplemente no se veían tan bien. No significa nada más que eso. Los medios comenzaron a especular, ¿estaba dejando a mi esposo? No. Estaba un poco harta del tatuaje. Es tan simple como eso”, explicó Victoria en el programa estadounidense 'Today'.



(No deje de leer: ¿Una pesadilla? Así es ser novia de Elon Musk, según sus exparejas).



El exparticipante de la selección de Inglaterra no se ha pronunciado ni ha publicado nada respecto a la decisión de su esposa, por lo que se cree que volvió a ser un simple rumor como los anteriores.

Más noticias

La abogada ‘reina de los divorcios’ que defendió a Johnny Depp en el suyo

Posible separación entre Will Smith y Jada Pinkett: un millonario divorcio

Así fue el matrimonio más corto en el mundo: solo duró 3 minutos

Andy Rivera explicó por qué no ha querido iniciar una nueva relación

Tendencias EL TIEMPO