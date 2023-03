La argentina Victoria Alonso, que se convirtió en la latina más poderosa de Hollywood al desarrollar una exitosa carrera como productora en Marvel, ha abandonado la compañía, así lo confirmó la revista Variety.



Alonso se incorporó a Marvel en 2006 como vicepresidenta ejecutiva de Efectos Visuales y Postproducción, y se desempeñó como coproductora de éxitos de taquilla como 'Iron Man', 'Iron Man 2' y 'Thor'.

Éxitos de taquilla como 'Avengers: Endgame' y 'Spider-Man: No Way Home' también tuvieron detrás a Alonso. En una entrevista reciente con EFE, Alonso, de 57 años, dijo que Hollywood es cíclico.



“Hoy estamos a un nivel y mañana en otro totalmente diferente. Puede ser que quien hoy me ayuda con el café mañana esté en mi puesto”, dijo.



Su último día de trabajo fue el viernes 17 de marzo, según informó Variety, que no explicó los motivos de la partida de la productora argentina, que llegó con apenas 19 años de edad a EE. UU.



Más noticias: Los hábitos de Walt Disney y Elon Musk que le ayudan a lograr lo que se propone

Se prepara una demanda

Fuentes internas dicen que Alonso habría incumplido un acuerdo que establece que los empleados no pueden trabajar para estudios de la competencia ni hacer publicidad de ello.



Patty Glaser, abogada de Alonso, le dijo al medio Deadline: "Victoria fue despedida por un puñado de entrevistas de prensa relacionadas con un proyecto de pasión personal sobre los derechos humanos y la democracia que fue nominado a un Oscar y en el que obtuvo la bendición de Disney para trabajar es absolutamente ridículo”.



Lea además: Inician las grabaciones de 'El Capitán América 4', esta vez con Anthony Mackie



Además dijo que su defendida fue silenciada y luego la despidieron, cuando se negó a hacer algo que creía reprobable.



"Disney y Marvel tomaron una decisión realmente mala, que tendrá graves consecuencias", agregó.

LINA HERNÁNDEZ SERRANO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: