El reconocido actor Víctor Mallarino en algunas ocasiones ha utilizado su cuenta Twitter para defender al presidente Gustavo Petro de diferentes ataques que le hacen en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, lo criticó por su impuntualidad.

Durante su mandato, el presidente Gustavo Petro ha sido criticado por sus llegadas tarde o sus cancelaciones de agenda a último momento. Aunque los motivos y las razones de sus llegadas tarde siempre se justifican desde el Palacio, este hecho ha generado ciertas críticas y malestar entre los ciudadanos.



Uno de ellos fue Víctor Mallarino quien hizo un comentario al respecto en su cuenta de Twitter.



Presidente @petrogustavo, hay una diferencia entre la impuntualidad ocasional por accidentes en la agenda y la que se traduce en un mensaje indiscutible de irrespeto por las instituciones, la sociedad y su propio cargo. ¿Habrá pronta solución al origen de esa actitud inaceptable? — Victor Mallarino (@VMallarino) July 14, 2023

En el mes de febrero, su exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, argumento que el presidente llega tarde o se ausenta de ciertos eventos, no es por qué no sea riguroso con los temas protocolarios, sino que prefiere sentarse a escuchar los reclamos u observaciones de una comunidad o un empresario sin límites de tiempo, lo que a veces produce demoras y modificaciones en su agenda.



“Para el presidente, el tema protocolario, decir ‘solo tengo 2 horas para escuchar a tal comunidad’, no existe. Él prefiere que la gente se sienta escuchada, desde la comunidad en Cauca hasta el empresario que venía solo media hora y terminó hablando dos horas con el presidente de un sinfín de temas. Eso pasa en todos los temas”, dijo la funcionaria.



Sin embargo, la impuntualidad del presidente no ha dejado de ser un tema de conversación en las redes sociales o en la prensa nacional, pues ha sido protagonista de varios desplantes con militares, policías, magistrados de las altas cortes, ministros.



Incluso en el mes de enero dejó esperando por más de cinco horas a la vicepresidenta Francia Marquez. Asimismo, en, septiembre de 2022, el primer encuentro que iba a tener con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quedó pospuesto por su impuntualidad.

