Víctor Hugo Cabrera, reconocido por su papel de Rafael Méndez en la novela Hasta que la plata nos separe, apareció para responder a la demanda que le interpusieron por hurto y engaño.

(En contexto: Actor Víctor Hugo Cabrera, de 'Hasta que la plata nos separe', es denunciado por robo).

El escándalo se originó porque una joven llamada Lorena Rovira lo acusa de haberle robado dinero cuando estaban en una discoteca.

"Me gustaría que todo Colombia se dé cuenta de clase de persona que es el actor Víctor Hugo Cabrera", denunció en el programa de televisión La Red.

La mujer acudió a las cámaras de seguridad para saber dónde estaba el dinero en efectivo -unos 700 mil pesos-, tarjetas y más que tenía durante la noche. Según ella, las imágenes involucrarían al artista.

"Él fue la persona que realizó el robo. Salió de la discoteca con mi bolso, entró a la camioneta de un amigo, estuvo cinco minutos, y luego otra persona se llevó el bolso de la camioneta", expresó.

Al confrontarlo, el actor de 55 años negó estar involucrado. La situación escaló al punto de que, según contó Rovira, la Policía incluso lo trasladó a una estación.

(Siga leyendo: El actor Víctor Hugo Cabrera denunció que lo iban a apuñalar con destornillador).

Continuamos con el caso sobre el actor Víctor Hugo Cabrera.



¿Qué pasó al día siguiente del presunto robo? pic.twitter.com/ZGcCoNejgg — La Red Caracol (@LaRedCaracol) May 28, 2023

La respuesta de Víctor Hugo Cabrera por acusación de robo

El ganador de un premio TVyNovelas acudió a la Fiscalía con un abogado para conocer en detalle de qué lo acusan. Mediante redes sociales, se mostró tranquilo y rechazó la historia.

Victor Hugo Cabrera Foto: Redes: Victor Hugo Cabrera

(Además: Robinson Díaz a Sandra Reyes por su 'viaje' con extraterrestres: 'Bájele').

"Mi mamá me enseñó a mí desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo. Yo soy un tipo decente, trabajador desde los siete años, y yo nunca me he robado nada", comentó.

Cabera arremetió contra la denunciante y dijo que está acumulando "las pruebas" para proceder. Además, les agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS