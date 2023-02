Fernando Piña, sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá, intentó hacer unas comparaciones bíblicas con la cultura paisa mientras presidía una misa. Sin embargo, los calificativos no fueron bien recibidos y le valieron el rechazo de los feligreses presentes e incluso del fray Carlos Mario Álzate, rector del Santuario Nuestra Señora del Rosario.

En medio de la misa del primer domingo de Cuaresma, el cura trató de hacer un paralelo entre los pasajes bíblicos y la percepción que él tenía sobre los antioqueños.



"Son líderes para el bien o para el mal y ellos lo saben, no me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? En Medellín. ¿Dónde hay más de 1.000 estudiantes para desnudarse de web cam? Lo montó un paisa", dijo.



"Porque el paisa puede vender el pecado como bueno. La droga, ¿quién la distribuye? El microtráfico, ¿quién lo distribuye? Los paisas, porque hacen ver el pecado como bueno. Pero los mayores líderes espirituales también están allá y los mejores católicos y santos también están allá y también me les quito el sombrero", finalizó justo cuando una peregrinación paisa estaba presente en la Basílica.

Este fue el sermón de un sacerdote en plena misa en Boyacá delante de más de 70 paisas que se encontraban en el lugar. Esto le respondieron al cura: https://t.co/ovkxU49aoE video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/TTzItZodTw — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) February 27, 2023

(Además: El insulto ‘con todo respeto’ de un sacerdote a los paisas que se hizo viral).

Víctor Hugo Aristizábal arremete contra el cura

El exjugador del Atlético Nacional y una de las figuras pasadas de la Selección Colombia acudió a redes sociales para expresar su descontento con el religioso de la Basílica de Chiquinquirá.

"Este sacerdote dice que los paisas son lo peor... Es como si dijeran que todos los sacerdotes son pedófilos", sentenció el paisa. Además, añadió a su mensaje emojis que denotaban su furia.

"Definitivamente hay gente que no se mide con sus equivocados comentarios", concluyó Víctor Hugo Aristizábal, quien hace parte de los analistas deportivos del canal ESPN.

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Hugo Aristizábal criticó al padre. Foto: Instagram: @aristigol09

¿El padre se arrepiente por lo dicho?

En conversación con EL TIEMPO, el fray Carlos Mario Álzate, rector del Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, calificó lo hecho por su compañero como desafortunado.

"No fue algo mal intencionado o preparado. (...) De manera desafortunada, el padre comenzó diciendo que lo hacía jocosamente, como un chiste, pero le salió pésimo. Intentó hacer un paralelo entre el paisa -que por naturaleza es emprendedor- cuando hace bien y cuando hace mal", señaló.



El fray Carlos Mario, superior del sacerdote envuelto en la polémica, paradójicamente es de Antioquia, por lo que ratificó que su colega "metió la pata" y sus palabras no representan el propósito de la Iglesia.

(En contexto: Hablan el padre y la Basílica de Chiquinquirá por insultos a la cultura paisa).

Facebook Twitter Linkedin

Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

"Antioquia es una tierra muy linda. Esta es una alerta de la responsabilidad que tenemos para que seamos muy prudentes cuando estamos frente a un micrófono", expresó para este diario.

Así mismo, el fray Fernando Piña ha pedido disculpas. "No era la intención producirles alguna molestia, por eso en el mismo mensaje resalté lo bueno”, señaló en diálogo con W Radio.

Aseveró que en Medellín había personas trabajando como modelos webcam luego de leer un artículo de EL TIEMPO de marzo de 2020: "Es toda una realidad compleja del mundo paisa y no es en el único lugar donde se presenta".

También puede leer:

- Asesinan a reconocido ‘tiktoker’: sicarios lo persiguieron y le dispararon.

- Caricatura de Shakira y Karol G en 'TQG' desata ola de indignación.

- Jóvenes se accidentan en la camioneta de su papá mientras grababan un TikTok.

- Alex Flórez destapa en audiencia cómo trata de superar problemas con el licor.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS