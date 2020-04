¿Es cierto que ‘Semana’ la contrató para montar un modelo ‘Fox News’?

En esta entrevista, la periodista Vicky Dávila habla de la salida de sus colegas los Danieles —Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina— de la revista ‘Semana’ y rechaza rotundamente que la hayan contratado para montar un medio propagandístico.

¿Por qué apareció en ‘Semana’ una noticia de problemas financieros del Grupo Prisa, con una foto de Julio Sánchez, que es apenas uno de los cientos de empleados que tiene la compañía a nivel mundial? Eso fue lo que desató la tormenta…



‘Semana’ también cubre noticias relacionadas con los negocios. La situación financiera del Grupo Prisa, una empresa que cotiza en bolsa, es pública, y no es la primera vez que un medio habla sobre este tema. De hecho, esa misma semana tuvo un cubrimiento relevante en la prensa internacional y Julio es la cara más visible de Caracol, de propiedad de Prisa. Además, fue solo una de las 200 noticias que publicamos al día en nuestra página.



Pero mucha gente hiló, entre otros Daniel Coronell en su columna, que la foto de Julio aparecía en retaliación por otra noticia que a su vez había dado La W sobre los aprietos económicos de ‘Semana’…



La gente entiende que ante esta crisis hay mucha dificultad en las empresas. Pasa en ‘Semana’, pasa en Prisa, pasa en todos los medios. Yo le devolvería la pregunta: ¿por qué hay una mala intención en la publicación de ‘Semana’, y no la hay en la publicación de La W?

(Le puede interesar: El periodista Daniel Coronell sale de la revista 'Semana')

Según Daniel Coronell, Gabriel Gilinski, accionista de ‘Semana’, le dijo que él quería hacer un 'Fox News' en la versión digital de la revista...



Me parece extraño, porque a mí, que soy la responsable de este proyecto, no me lo ha dicho. Y si me lo hubiera dicho, yo no habría aceptado el cargo. ‘Semana’ no es un ‘Fox News’. Eso es una falsedad, es una mentira. Buscamos la pluralidad de la información y eso les molesta a algunos. Imagínese, hasta hace poco me acusaban de entrevistar mucho a Petro y ahora me acusan de promover a Uribe y a Trump. Le dejo claro: este es un canal en el que caben todos.



Nunca le dijeron: ‘Venga y monte ‘Fox’ en ‘Semana’ ’…



Jamás. Y he podido hacer todo el contenido que he considerado. He escrito mis columnas libremente, no he puesto una coma para quedar bien con nadie. Es más, he quedado mal con un montón de gente de todas las tendencias políticas. Y yo pregunto: ¿si ‘Semana’ es ‘Fox News’, por qué es capaz de publicar la entrevista que yo hice a Aida Merlano si golpeaba al Presidente de la República, al uribismo y al anterior gobierno? ¿Y qué me dice de los audios del ‘Ñeñe’ donde se denuncia corrupción en la elección de Duque?



Pero entonces, ¿de dónde sale todo esto?



No sé, pero no tiene sentido. De por sí casi todas las personas que trabajan en el canal y opinan en la revista son de izquierda. ¿O es que María Jimena Duzán se volvió de derecha ahora? ¿Y qué opina usted de Antonio Caballero, Ariel Ávila e incluso Vladdo?

(Lea también: Tras salida de Coronell, Daniel Samper renuncia a Semana)

Pero Salud Hernández es de derecha...



Sí, ella lo reconoce abiertamente. Pero eso no significa que sea uribista ni trumpista. Me llama la atención que cuando ella tenía una columna semanal en EL TIEMPO era considerada una de las periodistas más conocedoras de la realidad nacional, pues se ha recorrido todo el país. Es una campaña que le están haciendo a ‘Semana’ aquellos que se incomodan con la existencia de nuevas y diferentes voces.



¿Y por qué cree que precisamente la identificación la hacen con usted?



Porque no encontraron a quién más endilgarle esa tontería. Yo no soy de derecha ni de izquierda. Me considero una periodista capaz de abordar todos los temas; yo no tengo por qué cerrarle las puertas a Petro ni tampoco a Uribe. No tengo compromisos con nadie y creo que eso es lo que les molesta a muchos. María, en 20 meses que lleva Duque como presidente, solo me ha dado una entrevista. En esta pandemia, por ejemplo, él ha hablado por todas partes. Conmigo no ha aceptado. ¿Usted cree que si yo fuera ‘Fox’ eso me pasaría?



¿Qué opina sobre esta situación el director de ‘Semana’, Alejandro Santos?



No puedo contestar por él. Pero le garantizo que si creyera que somos ‘Fox’, ya se habría ido.



¿Cómo describe Vicky Dávila su estilo? Nadie puede negar que usted está de moda, porque ha tenido buenas primicias periodísticas…



Soy reportera hace 28 años. Trabajo con convicción. No tengo intereses políticos ni privados; no he tenido contratos con el Estado ni negocios. He vivido de lo que me pagan en los medios de comunicación donde he trabajado. Así defiendo mi carrera. Tengo un público que me acompaña, a ese le debo absolutamente todo, y le agradezco todo. No me van a venir a juzgar otros periodistas llenos de celos, o políticos con rabia.

(Además: Coronell y Samper Ospina presentan sus columnas de forma independiente)

¿Ese espectáculo protagonizado entre usted y Hassan Nassar, el jefe de prensa de la Presidencia, le dejó alguna lección?



La embarré y no debe volver a pasar. Me equivoqué al perder el control cuando se metieron con mis hijos, pero qué mamá no se pone como una leona cuando le tocan a sus hijos. Sobre eso solo quisiera decirle que Hassan traía un plan. Siempre quedé con la duda de si el Presidente de la República lo mandó a hacerme esas preguntas.



¿Cómo están sus relaciones actuales con los Danieles, Coronell y Samper? ¿No cree que ‘Semana’ perdió mucho con la salida de estos dos colaboradores?



Me da tristeza que se hayan ido. Daniel Coronell dijo en su columna que llevaba mucho tiempo aburrido en ‘Semana’, no entiendo por qué no se fue antes. Con el cariño que sabe que le tengo, pero con franqueza, en una conversación que tuve con él, le dije que yo tenía una lectura completamente distinta de su columna en defensa de Julio Sánchez. Me pareció desequilibrada con ‘Semana’.



¿Se arrepiente de haberse retirado de ese espacio de ‘La W’, de las 12 del día? Porque usted pasó de un programa muy exitoso, donde le abrieron generosamente todas las puertas, a liderar una aventura, un género que no existía: un noticiero digital, sin apoyo de un medio de televisión tradicional…



No me arrepiento de haberme ido de ‘La W’. Con mucha dedicación pasé de 130.000 oyentes a 620.000 en una franja de la radio inexistente. Impulsé las redes sociales como herramienta para hacer que la radio se pudiera ver, lo que parecía un imposible. Estoy muy contenta en ‘Semana’. Esto apenas empieza. El mes pasado tuvimos 75 millones de reproducciones en nuestra programación del canal digital. Estoy convencida de que ese es el futuro y estamos trabajando incansablemente para lograr este sueño.

(Le recomendamos: ‘Me equivoqué’: Vicky Dávila sobre lo que pasó con Hassan Nassar)

Algunas personas creen que hoy hay dos ‘Semanas’: la digital, dirigida por usted, y la de papel, dirigida por Alejandro Santos, pero que son dos revistas, no solamente independientes, sino que no tienen química entre ellas…



‘Semana’ es una sola compañía y todos tenemos los mismos objetivos.



Finalmente, Vicky, ¿qué le dejan estos primeros meses de experiencia en ‘Semana’?¿La ilusión de ser una pionera en una fórmula de comunicación nueva, revolucionaria, o la amargura de los ataques despiadados contra usted, contra su familia, contra sus hijos?



Somos un equipo de trabajo dedicado a sacar este proyecto adelante. No sabe lo felices que somos informando a los colombianos, estamos haciendo la tarea. Ojalá podamos tener esta charla nuevamente en unos años y le prometo que los hechos hablarán por sí solos.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO