‘Me equivoqué’: Vicky Dávila sobre lo que pasó con Hassan Nassar

A mitad de semana, la periodista Vicky Dávila y el alto consejero para las comunicaciones de la Casa de Nariño, Hassan Nassar, protagonizaron una discusión en plena entrevista.



Sucedió el pasado miércoles 12 de febrero, tras la polémica que se armó en el país por el uso que la familia del presidente Iván Duque le dio a un avión oficial.



Las críticas fueron porque María Juliana Ruiz, la esposa del mandatario, sus hijos (Luciana, Matías y Eloísa), y varios amiguitos de ellos con sus respectivos padres viajaron en la aeronave hasta el Eje Cafetero, para celebrar el cumpleaños de la niña menor.

En busca de respuesta por lo sucedido, Dávila invitó a Nassar a su programa para que le explicará qué era lo que había pasado. Sin embargo, todo se salió de control y hubo insultos y malos tratos al aire.



Tres días después de lo sucedido, la periodista escribió una columna sobre lo que había pasado y dio su versión de los hechos.

¿Qué pasó?

Según escribió Dávila para la revista ‘Semana’, ella invitó a Nassar a su programa y él, después de negarse, aceptó, pero le pidió que con nadie lo pusiera a debatir.



“Creo que caí en una trampa que premeditadamente me tendió el provocador consejero de comunicaciones del gobierno (Nassar). Yo tuve una reacción humana, inaceptable en mi papel de periodista. Él decidió atacarme de manera muy baja con información privilegiada que misteriosa y convenientemente le llegó a sus manos, en lugar de responder las preguntas que le hice sobre la utilización del avión presidencial”, manifestó la periodista.

Vicky Dávila y Hassan Nassar, durante la entrevista en la que discutieron. Foto: Semana

A lo que hace referencia, siempre según sus palabras, es a que “se salió de casillas” cuando el funcionario sacó al aire que sus hijos están con protección de la UNP y cuando la cuestionó por haber usado el avión presidencial durante el mandato de Juan Manuel Santos.



“Lo hice en una misión oficial por la canonización de la Madre Laura. Todos los invitados iban con sus esposos y esposas, por protocolo. Yo además fui a trasmitir el momento para ‘La FM’. No me fui a escondidas”, explicó.



También crítico a los colegas que han pedido su cabeza y que han dicho que la situación fue la “muerte del periodismo”.



“¿En serio?, ¿un enojo que no justifico es lo peor que le ha pasado al periodismo de Colombia?”, cuestionó.



Finalmente, dijo que lo que pasó no lo volverá a hacer y que acepta que se equivocó.



“Quiero excusarme, incluso con Hassan Nassar, por haberme salido de casillas esta semana, en medio de una entrevista. Nunca debí perder el control, pero me dolieron mis hijos y mi esposo, me dolió el honor que he cuidado durante 46 años de mi vida”, cerró.



