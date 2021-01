Vicente Fernández se disculpó por video en el que tocaba a una joven

El legendario Vicente Fernández permanece en ‘el ojo del huracán’ de las redes sociales. El músico mexicano fue tendencia hace unos días cuando se reveló un video en el cual tocó el pecho de una de sus admiradoras.



Este hecho causó el repudio de los internautas.

Lo ocurrido en el metraje, según se supo después, se dio cuando las admiradoras querían tomarse unas fotos con ‘Chente’. Ellas se sentaron a su lado en una silla y fue en ese momento que Fernández, con su mano, tocó el seno de una de las mujeres.



Tras la viralización del video, la afectada se pronunció. Dijo que no sintió el toqueteo en su momento, sin embargo, se molestó mucho al ver las imágenes.

(Lea también: Vicente Fernández, señalado de acoso tras tocarle el pecho a una mujer)

El revuelo causado por el video fue tal que el cantante se acercó a los medios con el fin de dar su versión de los hechos.



El ídolo de la ranchera, recordado por canciones recientes como ‘El Chofer’ y ‘Estos celos’, le concedió una entrevista a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. Si bien hablan un poco de la actualidad de su carrera y de los registros de su trayectoria, en algún momento el comentado tema salió a flote.

(Le recomendamos: Vicente Fernández Jr. lanza candidatura a diputado en México)

Fernández reconoció que “lo hice mal”, sin embargo, después se excusó diciendo que “no sé si fue bromeando, si fue una broma... No sé (...) Le ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con la intención”.



Ahora bien, la disculpa tomó un desafortunado rumbo cuando el cantante complementó: “Si lo hubiera hecho la intención, no lo hago allí. La había llevado a las caballerizas”. (Desde el minuto 8 del video).



Esta última respuesta también enfureció a los usuarios en las redes sociales.

VICENTE FERNÁNDEZ NOS CUENTA LA VERDAD DETRÁS DE LOS RUMORES, EN EXCLUSIVA VICENTE FERNÁNDEZ NOS CUENTA LA VERDAD DETRÁS DE LOS RUMORES, EN EXCLUSIVA . El video de la entrevista de Vicente Fernández con Mara Patricia Castañeda.

Además de ello, y después de resaltar que otras dos mujeres también señalaron sobrepasos por parte del artista durante las visitas, el cantante reiteró que fue un accidente, porque, según él –y utilizando otra vez el infortunado ejemplo de ‘lo que sí sería’–, “acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa. Eso es acoso”.



Muchos internautas, tras la charla de ‘Chente’ con la periodista Castañeda, señalaron que Fernández quería limpiar su imagen con la entrevista y logró el efecto contrario.

(Le puede interesar: Críticas a hijo de Vicente Fernández y su novia por diferencia de edad)

Tendencias EL TIEMPO