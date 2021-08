Vicente Fernández es operado de urgencia tras grave caída en su finca

El reconocido cantante de música mexicana Vicente Fernández volvió a acaparar los focos de la prensa ‘manita’ después de sufrir un accidente doméstico este fin de semana.



‘Chente’, de 81 años, se habría resbalado caminando por su habitación en el popular ‘rancho’ de ‘Los Tres Potrillos’ a las afueras de Guadalajara.



Según reportes de los medios locales, los efectos de la caída obligaron a que el afamado músico fuese intervenido de urgencia en un hospital del estado de Jalisco.



El informe preliminar habla de que tuvo que ser operado de su columna vertebral, a la altura de la zona cervical, por un impacto que llegó a afectar considerablemente su estructura ósea.

“Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien. Estamos comunicados todo el tiempo. Todos estamos viniendo a visitarlo a la hora que nos permiten", declaró Vicente Fernández Junior, el mayor de sus cuatro hijos, al diario ‘Mural’.



Conforme pudo retratar el mismo medio, el primogénito no pudo ver el domingo al ‘Charro de Huentitán’ porque se encontraba sedado al momento de su visita. Sin embargo, entregó un parte de tranquilidad a todos los fanáticos de su papá.



“Está respondiendo bien tras la cirugía(...) en cuanto los doctores tengan los resultados que esperan, nos dejaran llevarlo al rancho”.



La noticia de un nuevo padecimiento médico de ‘Chente’ ha puesto en alerta a todos sus seguidores. No hay que olvidar que, hace menos de un mes, había sido trasladado de urgencia a otro centro médico tapatío por una complicada infección urinaria.



En aquel entonces, publicó un vídeo en su instagram clamandoles a los mexicanos que “dejen de preocuparse”.

A pesar de que el icónico cantautor mexicano se encuentra alejado de los escenarios desde 2016, se le vio acompañando a su hijo Alejandro en una presentación antes de la pandemia.



Hasta el momento, no se han conocido más detalles sobre su evolución tras el accidente doméstico de este fin de semana.

