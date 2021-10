‘No necesito su dinero’: reaparece hija no reconocida de Vicente Fernández

Al tiempo que el popular Vicente Fernández completa cerca de dos meses hospitalizado por un delicado estado de salud, una nueva noticia alrededor de su figura ha llegado a sacudir la escasa tranquilidad que ha mantenido su familia en las últimas semanas.



Ana Lilia Arechiga, una mujer que ronda los sesenta años y que, desde hace más de 72 meses se identificó como la ‘hija mayor’ del reconocido cantante mexicano, apareció en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Shy Gutiérrez, distinguido reportero de entretenimiento norteamericano.



De acuerdo con lo manifestado en oportunidades anteriores, la mujer habría nacido antes de que ‘Chente’ entablara una relación con María del Refugio ‘Cuquita’ Abarca, su esposa desde hace más de 55 años.

Aunque Arechiga ha dicho que no ha tenido la oportunidad de conversar con ‘su padre’, declaró que no pierde la esperanza de encontrarse con él y que está orando por su salud ‘a la distancia’.



“Todo el mundo te habla y te pregunta ‘¿Qué sabes de lo de tu papá?’ y pues lo único que les digo es ‘Yo que voy a saber. Yo no tengo contacto con él’”, contó la mujer en su video.



Si bien no se ha podido practicar en ningún momento una prueba genética que permita confirmar su parentesco con el ‘Charro de Huentitán’, Arechiga no duda en ratificarlo: “Ese señor es mi padre desde que no era nadie”.



A pesar de que la mayor parte de su entrevista se enfocó en los buenos deseos que tiene para el futuro de Vicente Fernández, también hubo espacio para profundizar la polémica de su relación con él y sus ‘otros hijos’.



“¿Qué les pasó a los Fernández, que no atendieron a mi papá?”, llegó a cuestionar por el agravamiento de salud que sufre su aparente progenitor.



Asimismo, el comunicador que hablaba con ella le preguntó si guardaba alguna ‘esperanza’ de aparecer en el testamento de ‘Chente’.



Su respuesta fue categórica: “No necesito su dinero. No me hace falta su dinero (...) y tampoco me quiero hacer famosa porque me vayan a reconocer”.



Más allá del factor moneda, Arechiga hizo hincapié en la importancia que tendría poder estar frente al hombre que identifica como su padre.



“Yo lo tengo en mis rezos y en mis bendiciones. Sí me gustaría poderlo conocer (...) necesito saber qué se siente abrazar a tu padre”, declaró.

El estado de salud del ‘Charro de Huentitán’

De acuerdo con el parte médico más reciente entregado por la familia a través de sus redes sociales, Vicente Fernández se encuentra despierto, en terapia intensiva, respirando gracias a una traqueostomía y con un programa especial de rehabilitación física.



En un comienzo, se supo que ‘Chente’ había sido ingresado de urgencia por una aparatosa caída en su finca de ‘Los tres potrillos’. Luego, parece que su estado de salud se fue agravando y, hace poco más de un mes, su hijo mayor confirmó que el 'Charro' padecía el síndrome de Guillain-Barré.

