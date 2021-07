Los problemas de salud que ha superado Vicente Fernández

La salud del legendario compositor e intérprete mexicano Vicente Fernández recientemente volvió a ser centro de atención luego de su hospitalización en una clínica privada de Guadalajara, tras presentar fiebre y malestar general en su cuerpo. La familia siguió las indicaciones del su médico personal, aunque luego se descartó que fuera algo grave.



Gerardo Fernández, uno de su hijos y quien llevó la vocería, aseguró que el estado de salud de su padre se debía a una posible infección de vías urinarias.



“Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuándo vaya a salir, pero está bien", dijo Gerardo a la prensa.



Sin embargo, esta no es la primera vez que Chente pone a sufrir a sus millones de seguidores.



En marzo de 2017, el artista de 81 años fue hospitalizado por una baja en su presión arterial. En esa ocasión, el intérprete de Por tu maldito amor se mantuvo bajo observación médica y se le realizó un chequeo médico general. Al final se determinó que la baja en su presión se debió a un exceso de calor que sacudía su rancho Los Tres Potrillos, en donde el cantante decidió salir a caminar.



Dos años antes, Fernández se sometió a una cirugía abdominal de urgencia debido a tres hernias ventrales. Según el comunicado de prensa de ese entonces, compartido por su hijo Vicente Fernández Jr., el riesgo quirúrgico fue alto debido a sus antecedentes médicos.

Vicente Fernández en 2015, su rancho de Guadalajara. Foto: EFE

El 2013 fue un año muy complicado para el ‘Charro de Huentitán’. En agosto fue ingresado de urgencia a un hospital debido a una trombosis pulmonar. Para completar, un coágulo afectó sus vías respiratorias y se quedó sin voz temporalmente.



En un comunicado de prensa puntualizó que: “Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. Así que ¡hay Vicente para rato!". Su familia aseguró en ese momento que el mexicano se encontraba en plena recuperación y avanzaba a la mitad de su recuperación.



En mayo de ese mismo año, cuando presentaba su libro Pero sigo siendo el rey, comentó a la prensa que lo habían operado de los meniscos de la pierna derecha. "Este año me tupió, y ya me estoy encariñando con los hospitales", comentó Chente en tono de broma ante la prensa.

Un cáncer de hígado

En 2012 le detectaron cáncer de hígado y debieron extirparle el 40 % de dicho órgano. "Les juro que ni yo sabía que lo tenía", comentó durante una entrevista.



Unos meses después, fue el mismo cantante no autorizó que le practicaran un trasplante cuando le detectaron un tumor en el hígado, pues temía que el órgano hubiera sido de un homosexual o de un adicto a las drogas, explicó en ese momento, en pronunciamiento que fue duramente cuestionado.



Sin embargo, en 2002 ya se le había detectado cáncer de próstata, que también superó sin problemas gracias a los tratamientos médicos. “El cáncer es como una gripa, si te agarra débil, no la haces. Pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza”, manifestó en aquella oportunidad a People en español.



Durante la pandemia, Vicente Fernández ha permanecido en su rancho Los Tres Potrillos, en donde ha recibido a algunas celebridades, la última de ellas, la del exboxeador Julio César Chávez; quien hizo una pelea de exhibición en la Ciudad y también al púgil Saúl ‘Canelo’ Álvarez, actual campeón mundial de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano.



ELTIEMPO.COM