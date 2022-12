El hijo mayor del fallecido cantante de música ranchera Vicente Fernández se casará con su novia Mariana González Padilla, 19 años menor que él. La noticia fue dada a conocer por las publicaciones que ambos postearon en sus redes sociales.

El mayor de los ‘potrillos’ ha sido blanco de críticas por entablar una relación con una mujer menor, la conocida como Kim Kardashian mexicana.



Sin embargo, Fernández Jr. ha hecho caso omiso de los comentarios negativos y, tras dos años de noviazgo, tomó la decisión de pedirle matrimonio a Padilla en la conocida ciudad del amor, París.



Luciendo una lujosa joya, la prometida del artista subió varias fotos a su cuenta de Instagram para dar la noticia de su futura boda. En estas se puede apreciar la Torre Eiffel y un gigantesco letrero que dice “Marry Me”, el cuál estaba rodeado de rosas y una alfombra roja.

Con un conmovedor mensaje, la futura esposa recalcó el amor que siente por su pareja: “Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por eso, me arriesgué a decirte todo lo que sentía, no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices, que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una vida juntos. Te amo con todo mi corazón, un día inolvidable 1 / 12/ 2022”.



Por su parte, el cantante respondió lo siguiente:“Hay una frase para describir este sentimiento. Eres el amor de mi vida, el amor de mi vida. Te amo”.



Por ahora, la pareja no ha anunciado una fecha tentativa para realizar el evento que, según seguidores, será masivo.

