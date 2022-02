Se han cumplido dos meses desde la partida de uno de los cantantes más queridos por los mexicanos y el mundo entero, Vicente Fernández. El pasado 17 de febrero, Chente cumpliría 82 años, sin embargo, su familia en esta fecha realizó una misa en su honor.



Después de la misa, la cual se llevó a cabo en su rancho de Guadalajara ‘Los Tres Potrillos’, y junto a la tumba donde fue enterrado su cuerpo, su esposa, Doña Cuquita, comentó que su esposo en todo momento está con ella y que tiene una forma peculiar de manifestarse.

Según los medios mexicanos que asistieron a la conmemoración, Doña Cuquita les comentó que Vicente se suele manifestar en su habitación, en la cama donde ellos dormían.



"Increíble pero se forma una cruz en mi cama, de verdad, con la colcha con todo se forma una cruz, pero a diario", afirmó.



Los periodistas también le preguntaron si ella había intentado contactarlo por medio de un espiritista a lo que contestó: “¡No! No he consultado a nadie, yo solo le digo ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”.



(Siga leyendo: 'Mandíbula' y Álvaro Lemmon conmovedor reencuentro).



Tanto Vicente como su esposa eran muy creyentes de la Virgen de Guadalupe, cuando él vivía. Ella aún lo sigue siendo, tanto que a diario va a visitar su tumba alrededor de las 5 p.m. para rezar un rosario.

Además, aseguró a medios locales que planea ser enterrada al lado de la de él, para que estén juntos toda la eternidad.



La viuda de Vicente aseguró que se siente preparada para enfrentar la ausencia de su esposo, pero por momentos la tristeza la invade. También confesó que no ha podido asistir al concierto que realiza su hijo Alejandro Fernández: “No más con verlo a él ensayar el mariachi (...) No estoy lista”.



(No deje de leer: Epa Colombia le regaló dinero a sus seguidores y colapsó las redes sociales).



‘El charro de Huentitán’ falleció el pasado 12 de diciembre del 2021, en el hospital Country 2000, luego de pasar varias semanas padeciendo complicaciones de salud en su rancho ‘Los Tres Potrillos’.

Más noticias

- ¿Epa Colombia ya tiene nueva novia tras ruptura con Diana Celis?

- Insólito: dos hermanas casadas con gemelos tuvieron hijos 'idénticos'

- Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender parte de su finca en Francia

- ‘Daría todo por la salud de mamá’: J Balvin

Tendencias EL TIEMPO