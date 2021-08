¿En cuánto está avaluada la fortuna de Vicente Fernández?

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, el sitio web que informa sobre estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las celebridades, el cantante mexicano Vicente Fernández acumula una fortuna que ronda los 25 millones de dólares.



Este dinero es producto de varios negocios que van más allá de su exitosa y larga carrera como cantante de rancheras, pues también es famoso por una colección de trajes de ‘charro’, o de mariachi, que no faltan en sus presentaciones y que tienen un valor cercano a los 17.000 dólares.



‘Chente’, como se le conoce popularmente, ha tenido éxito no solo con la potente voz que ha enamorado a millones en el mundo, sino en una versátil carrera como actor y productor. Fernández es también conocido por su aparición en más de 30 películas y por ser propietario de un escenario para conciertos ubicado en Guadalajara, México.



Asimismo, el Charro de Huentitán, seudónimo del cantante mexicano, ostenta un negocio de cría de caballos miniatura en el rancho. “Ser parte de una tradición como la charrería es algo que me hace un mexicano muy orgulloso. Mis caballos me dan vida”, fue el mensaje con el cual acompañó una foto de uno de estos animales en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 2 millones de seguidores.



Por otra parte, el ‘rey de las rancheras’ también incursionó en el negocio de los licores, pues incluso tiene su propia marca de tequila, una bebida originaria de su país natal, cuya botella edición limitada cuesta 100 dólares.



Hace unos días Fernández sufrió un accidente en su casa ubicada en las afueras de la ciudad de Guadalajara y tuvo que ser hospitalizado con un parte médico que asegura que se encuentra en una unidad de terapia intensiva y asistencia ventilatoria.



El artista, de 81 años, se resbaló mientras caminaba por su habitación en ‘Los Tres Potrillos’, su ‘rancho’. Tras el accidente fue operado de la columna vertebral por el impacto que, al parecer, afectó considerablemente su estructura ósea. No obstante, los últimos reportes de los galenos aseguran que el estado de salud del cantante mexicano es “grave pero estable” y responde bien a los tratamientos.



El percance de salud ha puesto a especular sobre un posible testamento de los bienes y propiedades de Fernández, tema al que se refirió el cantante en el pasado en una entrevista con el medio de comunicación ‘Tv y Novelas’ en 2012, en donde aseguró que su fortuna ya había sido repartida como corresponde.



“Yo no quiero dejar problemas. Todo lo que tengo es de mis hijos y mis nietos”, dijo.



