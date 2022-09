A través de sus redes sociales, Lina Tejeiro, ha venido compartiendo detalles de su relación amorosa con el cantante antioqueño, Juan Duque. Los seguidores de la pareja insisten en conocer detalles del noviazgo y es por esto que le han preguntado a Vibiana Tejeiro, madre de la actriz, su opinión.



Vibiana Tejeiro, es muy activa en sus redes sociales donde comparte detalles de su vida familiar, así, en una dinámica de preguntas y respuestas, un internauta aprovechó para preguntarle sobre la relación de su hija.



¿Cómo la llevas con Juan?”, a lo que lo que ella contesto diciendo que resaltaba su sensibilidad: “Juan me cae bien, hemos compartido varias veces. Me parece un muy buen ser humano y creo que esto es lo importante, además todos deberíamos aprender a rodearnos de buenos seres humanos”, aclaró.



Y en seguida continuó diciendo: “Todo a su tiempo, hace solo ocho días oficializaron la relación, Juan le pidió a ella que si quería ser su novia, así que, con calma...”, indicando que todavía no conoce a la familia del cantante.

Y en la misma dinámica, sus seguidores también le preguntaron por el estado de salud de la influencer, quien hace poco estuvo hospitalizada por complicaciones con una enfermedad que padece desde niña:



“Lina está muy bien gracias a Dios, ya retomó su vida normal, sus actividades laborales, su actividad deportiva, todo. Gracias por preguntar”, finalizó la llanera.



¿Rivalidad entre Juan Duque y Andy Rivera?

Juan Duque habló con el programa ‘SuperLike’ del ‘Canal RCN’ y finalmente rompió el silencio con respecto a un rumor que se ha ido avivando a medida que su romance con Tejeiro se consolida, ¿existe acaso una rivalidad entre ambos cantantes por el amor de la actriz colombiana?



​Ante la pregunta de si haría una colaboración musical con Andy Rivera, el también artista de música urbana aprovechó para poner fin de una vez por todas a los rumores. “Claro, al fin y al cabo eso es música. Si se dan las cosas, sería brutal, la gente tiene que ver que no hay una rivalidad de nada. Cero rivalidad, es por el trabajo y colegas”, precisó en la entrevista.



Con estas recientes declaraciones las especulaciones con respecto a una posible enemistad entre los artistas parecen llegar a su fin, al tiempo que surgen otros nuevos murmullos que apuntan a que después de nueve años de relación y un par de rupturas a sus espaldas, el capítulo de amor entre Lina Tejeiro y Andy Rivera podría haber concluido.

