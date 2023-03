Una mujer que se acercó a un carro para vender dulces en la calle le terminó contando al conductor del vehículo la historia de amor que vivió junto a un hombre que conoció por internet.

El video se dio a conocer a través del TikTok de Kevin Nasevilla el pasado 23 de febrero. En este, la mujer venezolana contó que el hombre a quien conoció por internet le pagó los tiquetes para que viajara hasta Ecuador para verse con ella.



​Sin embargo, cuando llegó el momento del primer encuentro, el supuesto enamorado fue indiferente con ella y le dijo que parecía ser alguien diferente a quien vio en fotos. “Él me dijo que yo no le gustaba, así que me votó”, afirmó.

La publicación tuvo más de 331 mil reproducciones en TikTok y fue tendencia en redes sociales, tanto así que dos días después, la mujer se contactó con el conductor del vehículo para pedirle que borrara el video, ya que su expareja se había contactado con ella para amenazarla.



En ese momento, la mujer mostró los audios del hombre para dar a conocer lo que él pensaba sobre el tema: “Usted no me gustó. Pero, eso no le da derecho a decir que la hice sentir mal”, dijo el sujeto.



​Además, el hombre le dijo a la mujer que se fuera para la casa en Venezuela porque él no quería saber nada más sobre ella.

En un video el influencer contó en un video que muchos hombres le escribieron a él para que les diera el número de la mujer, aunque parece que no todos tenían las mejores intenciones.

No obstante, no todo fue malo para la mujer, ya que muchas se contactaron con el tiktoker para ayudarla. Razón por la cual, Kevin Nasevilla publicó un video en el que invitó a sus seguidores a donar dinero a la mujer.



“Publicaré los recibos en mis redes sociales en los que compruebe la entrega del dinero”, dijo Nasevilla.

