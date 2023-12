Viajó a EE.UU. y preguntas de migración la hicieron sospechar: ‘No es como esperaba’

A través de un video publicado en TikTok, Trinidad Iyecorat, una joven chilena que se encontraba en tránsito hacia Francia, vivió una experiencia inusual en la aduana de Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias.

¿Cuáles fueron las preguntas que la hicieron sospechar?

Su travesía comenzó cuando llegó al primer filtro migratorio en el aeropuerto de partida hacia Chile.



Para su sorpresa, las preguntas de los oficiales se centraron en su vestimenta, específicamente en su abrigo, el cual parecía haber llamado mucho la atención.



La joven compartió su desconcierto al afirmar: "El primer policía de ida a Chile, del primer vuelo, literalmente me preguntó como cuatro veces que dónde me había comprado mi abrigo, que si mi abrigo lo había comprado en Francia, que mi abrigo no sé qué. Me habló todo el rato de mi abrigo, no me preguntó nada más".

La joven vivió una travesía en cada uno de los filtros de migración que tenía que hacer para su viaje. Foto: iStock

Sin embargo, su llegada a Miami trajo aún más sorpresas. Iyecorat asegura que el segundo oficial migratorio intentó persuadirla para que abandonara Francia y se mudara a los Estados Unidos.



"El segundo policía literalmente me estaba diciendo: 'Por qué vives en Francia, vente a vivir acá, vente a vivir a Estados Unidos, aplica a esta visa, te va a ir mucho mejor que en Francia'", relató la joven, visiblemente asombrada.

¿Una estrategia de migración?

Trinidad Iyecorat también compartió que sospechaba que el comportamiento de los oficiales formaba parte de una posible trampa. Además, reveló que se le recomendó solicitar una visa J1.



“Que me viniera para acá, que mejor migrara para Estados Unidos, que me iba a ir mucho mejor. Me dio información de la visa y un montón de cosas”, expresó en el metraje.

Estas declaraciones generaron reacciones variadas entre sus seguidores en las redes sociales.



Algunos sugirieron que estos comentarios podrían ser parte de una estrategia de los oficiales para ganar la confianza de los viajeros, mientras que otros señalaron que esto podría depender del historial de viajes, la apariencia y los antecedentes de los individuos.



“Yo fui la semana pasada. Pensaba que me iban a pedir hasta la hipoteca, solamente me dijo que qué iba a hacer y feliz día del pavo”, “A veces te dicen eso para que entres en confianza con ellos, lo usan como estrategia” y “Depende de tu registro de viajes, tu pinta y antecedentes", expresaron los internautas.

¿Qué es la visa J1?

La visa J1, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) de Estados Unidos, está diseñada para personas que desean participar en programas aprobados con el propósito de enseñar, dar conferencias, realizar investigaciones, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación o recibir educación.

¿Cómo viajar sola por el mundo?

