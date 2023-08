En los últimos meses, en TikTok se ha vuelto viral el usuario Eno Alaric, pues afirma que es un viajero en el tiempo y que viene alertar a las personas de situaciones que van a suceder, cómo la llegada de extraterrestres a la tierra.

Este perfil se ha vuelto muy popular y hasta el momento ha acumulado más de 500 mil seguidores por sus predicciones, las cuales pueden ser sobre el inicio de guerras, aterrizaje de meteoritos y de invasores alienígenas que llegarán de otros planetas.



En uno de sus videos más populares, Alaric asegura que: "Sí, soy un verdadero viajero en el tiempo, el mundo pronto se acabará. Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos".



Asimismo, agregó: "Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas ocho mil personas serán llevadas a otro planeta habitable".

En otra grabación señalaba que esta otra especie alienígena era hostil y se llamaba 'The Distants'. Además, de que estaban planeando recuperar la tierra y que por eso 'El Campeón' elegirá "lo mejor de lo mejor para garantizar la supervivencia de la especie humana".



Estas afirmaciones fueron bastante criticadas por los internautas, pues muchos aseguraban que no había pasado nada ese día. Sin embargo, el viajero en el tiempo asegura que ya vinieron los extraterrestres y se llevaron a las personas que ellos eligieron.



Recientemente, publicó una grabación en la que comentaba algunos eventos que van a suceder en octubre de este año y que también tienen que ver con alienígenas.



"3 de octubre: Una nave extraterrestre cae a la Tierra, conteniendo vida y materiales desconocidos para el hombre. El alienígena de esta nave es hostil y escapa antes de que nadie pueda atraparlo, causando estragos en las ciudades", afirmó.



Por último, aseguró que el 7 de octubre el telescopio webb descubrirá una criatura extraterrestre gigante que come estrellas. Esta comenzará a dirigirse hacia el sol y podría destruir los planetas y hacer que la vida se extinga en la Tierra.

Extraño objeto sobrevuela Bogotá durante revista aérea

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

