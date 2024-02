'Viajero en el tiempo' dice que el año bisiesto 2024 será el 'más aterrador': ¿por qué?

Aunque el año bisiesto es un fenómeno astronómico causado por el tiempo que le toma a la tierra darle la vuelta al sol, muchas personas creen que este día en extra en el calendario trae varios fenómenos que no se ven en los años corrientes.



Y es que muchas personas han manifestado que los años que incluyen un 29 de febrero traen mala suerte o fenómenos que no se han visto con anterioridad, por lo que el 2024 no está excepto de las predicciones.



Es por esto que la cuenta 'The One Cirala', quien se ha determinado a sí mismo como un 'viajero en el tiempo' ha hecho sus predicciones de lo que supuestamente se vivirá en este año.



Esta persona aseguró que el 2024 será el año "más aterrador y peor" en la historia de la humanidad en términos de fenómenos climáticos.



Dentro de las predicciones hechas se encuentran erupciones volcánicas, tormentas devastadoras y un fenómeno llamado 'Lluvia Venenosa' que ocurriría el 30 de mayo, según la cuenta, esta lluvia tóxica tendría un 25% de probabilidad de causar "cáncer al contacto con la piel".



The One Cirala señala que, el 13 de septiembre, un huracán de velocidades sin precedentes que afectaría inicialmente a América Latina y México, y luego a estados del sur de EE. UU. como Florida, Georgia y Carolina del Sur.



. Foto: Imagen generada con IA

Otra de las predicciones tiene que ver con el volcán Yellowstone, que tendrá una erupción del 4 de octubre, según sus palabras, este fenómeno "cubriría la mitad de EE. UU. con cenizas y humo".



Para finalizar, la cuenta en TikTok asegura que un asteroide que no ha sido detectado, impactará contra Europa el 25 de diciembre y afectaría a países como Francia, España, Alemania e Italia.



Aunque algunos de los usuarios de la red social han atribuido las predicciones al simple entretenimiento y películas de ciencia ficción, otras personas han comenzado a creer que estos fenómenos sí pueden ocurrir.

