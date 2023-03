En los últimos días, en redes sociales se ha hablado mucho de la existencia de los extraterrestres, luego que se divulgaran en redes sociales unos videos en los que se veía que el Gobierno estadounidense derribó varios objetos no identificados.



A pesar de que la administración norteamericana dijo que estos no tenían indicios extraterrestres, varios internautas han comentado que no les creen.



De hecho, en TikTok el usuario @radianttimetraveler, quien se hace llamar Eno Alaric, aseguró que era un viajero en el tiempo y que, supuestamente, tenía las respuestas a múltiples cuestionamientos y aseguró que el mundo se podría estar acercando a su final y que tan solo unas pocas personas podrían sobrevivir.



Además, aseguró que a la tierra llegará una nave espacial extraterrestre llamada “El campeón”.



“El mundo al que llamas hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción, debido a una especie alienígena hostil. El ‘campeón’ elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos”, escribió en su video. Asimismo, aseguró que esto ocurrirá el 23 de marzo de este año y que se llevarían a 8 mil personas a otro mundo.



‘El campeón’ está comandada por una tripulación alienígena proveniente del año 2671. Alaric aseguró que estos seres son hostiles y que la humanidad no tendrá la oportunidad de ganar si se enfrenta contra ellos.



Al parecer, luego de la invasión las personas que fueron salvadas serán las encargadas de salvar a la raza humana. También, comentó que en mayo un mega tsunami golpeará California, afectando sobre todo a San Francisco.



Ante estas predicciones, varios internautas han dudado de la veracidad de estos videos y no creen que esto vaya a suceder. Por otro lado, señalaron que Eno no es la primera persona que asegura que es un viajero en el tiempo.



“Dónde estará ese llamado campeón para cuando venga me elija a mi así yo estoy ahí pendiente”, “Y las fechas anteriores que diste porque no se cumplieron”, “Cuando es ese viaje ..para pedir permiso en mi trabajo.. confirma”, “Si fuera verdad todo cambiaría con las cosas que según pasará”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

