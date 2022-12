Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

No entendía cómo pasé de ser la mujer más feliz del mundo a estar manipulada en un país que no conocía

En 2017, un primo que vive en Estados Unidos nos visitó en Bogotá con su mejor amigo para que conociera el país. Recuerdo mucho el día que llegó porque me llamó emocionado para darnos una sorpresa, quería que reuniera al grupo de primos para salir a rumbear.



Nos juntamos todos y fuimos de fiesta. Ahí conocí a su mejor amigo, un chileno muy extrovertido que agradó a todo el mundo inmediatamente.

Como mi primo tenía que trabajar y su amigo quería conocer durante las dos semanas de viaje, se hicieron varios planes en familia y, por supuesto, yo lo acompañé. Lo invitamos a diferentes lugares como Villa de Leyva y Medellín.



Él estuvo encantado, tomaba muchas fotos y un día intercambiamos teléfonos para compartirnos las imágenes. Así inició nuestra relación. Poco a poco, nos enamoramos y él regresó a Estados Unidos.



Seis meses después, vino a Colombia una vez más a visitarme. Luego, me invitó a conocer a su familia de Chile y después a EE. UU. a conocer al resto de sus parientes. Durante ese tiempo me decía que no quería llevar la relación a distancia.

'Así inició nuestra relación. Poco a poco, nos enamoramos y él regresó a Estados Unidos'. Foto: iStock

Al cuarto mes de nuestro amorío, me propuso irme a vivir a Estados Unidos. Yo estaba tan enamorada que no lo pensé más de dos veces y le dije que sí.

Adiós, Colombia

Yo ya tenía un divorcio, un niño de 11 años y un puesto soñado. Había alcanzado profesionalmente lo que quería como gerente de publicidad de una empresa, pero el amor pudo más y en dos meses organicé todo para irme de Colombia.



No fue nada fácil, primero tenía que divorciarme de manera formal. Aunque hacía ocho años que estaba separada de mi ex, él no quería darme el divorcio. También, tenía que pedirle el permiso para que mi hijo saliera del país. Tras abogados y varias discusiones, llegamos a un acuerdo.

Tenía que dejar a mi hijo por un año en Colombia mientras me organizaba, en el transcurso de ese año íbamos a estar viajando para verlo.



El esperado día de la mudanza llegó en 2018. Estaba algo triste por dejar mi vida y mi hijo en Colombia, pero estaba feliz porque sabía que había encontrado el amor nuevamente; estaría con el mejor hombre del mundo.



Me había prometido el cielo y las estrellas. Era muy amoroso, cómico, caballero, en fin, tenía tantas cualidades que me enamoré de él muy rápido.

'Con mis ahorros, compré sala, comedor y todo lo necesario para empezar a construir un hogar'. Foto: iStock

Viviendo un sueño

Me sentía en un sueño, no entendía muy bien todo lo que sucedía. Empecé a volar, no me las creía

Cuando llegué a Estados Unidos, lo encontré viviendo en una casa que compartía con su hermano, esposa, hija, yerno y dos nietos. Pero días antes, ellos se habían mudado para dejarnos la vivienda a nosotros solos. Se llevaron todos los muebles, literalmente, solo había una cama. Así que, con mis ahorros, compré sala, comedor y todo lo necesario para empezar a construir un hogar.



Desde el primer día me recibieron sus conocidos muy bien. Mi novio ya era ciudadano estadounidense, vivía hace 20 años allá y, desde entonces, había conocido a su compadre -su mejor amigo, casi hermano- a quien quería mucho porque junto con la esposa lo albergaron como una familia. Tanto así que a las hijas de él las consideraba como propias.

Como todo era nuevo para mí, a todo lado que me invitaba iba. Un día me llevó al concierto de una banda de rock. Nuestras sillas estaban cerca de unas escaleras por donde pasó el cantante. Justo en ese momento, las luces nos apuntaron.



Él me pidió matrimonio en medio de todo el mundo. Por la emoción, hasta el cantante me abrazó y levantó el anillo de compromiso. Me sentía en un sueño, no entendía muy bien todo lo que sucedía. Empecé a volar, no me las creía.

Nos casamos en una reunión muy sencilla en la que estuvieron sus allegados (mi familia ni siquiera tenía visa para visitarme). Hasta ahí todo era magia. Estaba al lado de un hombre maravilloso que me decía en todo momento lo mucho que me quería, conocía gente y estudiaba inglés. En ese momento, no podía trabajar, debía esperar para mi proceso de residencia.

Un matrimonio de más de dos

'Andábamos con diez personas de domingo a domingo, jamás con mi pareja'. Foto: iStock

A pesar de que estaba enamorada, a los pocos meses me di cuenta de que nuestra convivencia no era solo de nosotros dos, sino yo con toda su familia. Me explico: desde el primer día que llegué, de lunes a domingo, permanecíamos en la casa de su hermano o en la casa de su compadre.



Mi esposo trabajaba de lunes a sábado de 9 a. m a 8 p. m. Normalmente, yo madrugaba para prepararle desayuno y le alistaba una lonchera con todas las comidas del día. Volvía a casa a las 8:30 p. m y nos íbamos para donde su compadre hasta la una de la mañana. Allá se reunían a hablar o él se quedaba dormido en el sofá.

Durante el día, yo iba a estudiar inglés y aprovechaba para hacer cualquier otro curso, trataba de mantenerme ocupada mientras que él llegaba. Para ser muy sincera, quería compartir, era con él como hacen las parejas normalmente, como ir a cenar, ir al cine, o inclusive bailar, pero él insistía con ir a visitar a sus parientes conmigo.



No aguanté y un día lo senté para hablar. Le dije que no estaba cómoda al estar en esas casas, que, aunque todas eran muy buenas personas, quería estar más con mi marido. Así que tratamos de llegar a un acuerdo: no iríamos los siete días de la semana, pero sí al menos cuatro.

Un nuevo familiar

Yo empecé a sentirme como la segunda que solo lo acompañaba a su mundo. Pensaba que tenía que adaptarme a su familia y a sus costumbres, pero realmente lo que yo quería y esperaba de esa relación no aparecía.

'Cometí el peor error de mi vida, aceptar que ella abandonara Chile y se fuera a vivir a nuestra casa'. Foto: iStock

A pesar de tener a mi esposo e hijo en una casa hermosa, no era feliz

TWITTER

El tiempo pasó y ese amor que creíamos sentir se debilitó. Aunque él decía que me amaba, no era así en realidad. Él solo quería estar con su familia y su compadre.



Por ejemplo, un fin de semana normal para nosotros era ir al centro comercial con sus parientes, almorzar y hacer mercado. Andábamos con diez personas de domingo a domingo, jamás con mi pareja.



Extrañaba montones a mi hijo. Logré traérmelo en 2019, pensando que todo mejoraría. Además, ya tenía mis documentos temporales en regla y había conseguido trabajo. Solo que apareció el famoso año de la pandemia con un nuevo personaje: su hermana. Nuestra relación no andaba muy bien y cometí el peor error de mi vida, aceptar que ella abandonara Chile y se fuera a vivir a nuestra casa.

Su llegada fue clavarme la soga al cuello. Unos años mayor que yo, era de una personalidad muy fuerte, no nos caímos bien desde el principio. Se apoderó de mi casa en todo sentido.



Cuando yo llegaba de trabajar, me encontraba a las diez personas en mi casa, ella tenía comida para todos. Simplemente, los saludaba y me encerraba en mi cuarto a llorar. Ya todos me sabían a cacho. Regresaron las multitudinarias reuniones los siete días de la semana con todos ellos hasta la madrugada.



A pesar de tener a mi esposo e hijo en una casa hermosa, no era feliz.

No era un accesorio

Tomé la decisión de buscar un psicólogo. Mi marido aceptó acompañarme a una sesión porque sabía que estábamos mal. En la consulta, el señor escuchó la versión de cada uno. La mía era que quería compartir más con el hombre con quien me casé, pero la de él era que yo no quería a su familia y no aceptaba su vida.



El psicólogo le preguntó a mi esposo si tenía claro el por qué lo llevé a consulta y él insistía en que no quería a su familia. Le hizo dos veces la misma pregunta, pero no recibió otra respuesta.

'Mi esposo no lo aceptó, se levantó de la silla, se despidió y se fue al instante'. Foto: iStock

Por su actitud, el psicólogo le dijo: “No señor, su esposa está aquí porque usted vive en un círculo rodeado de muchas personas que para usted son su familia. Lo que usted no sabe es que cuando decidió casarse su familia es su esposa. Usted la ve como un accesorio, como quien carga un llavero”.



En ese momento, me derrumbé y lloré como una niña. Sentí que alguien me destapó el corazón y dijo lo que sentía. Mi esposo no lo aceptó, se levantó de la silla, se despidió y se fue al instante.



El psicólogo se me acercó y me dijo: “Piense bien si quiere seguir con esa relación porque es como si estuviera en una relación con cáncer”. Jamás olvidaré sus palabras. No entendía cómo algo que en un principio se veía tan maravilloso iba a acabar de esa manera.

Encerrada con el enemigo

Pese a lo que sucedía, él siguió visitando todos los días a su compadre, mientras que yo cuidaba de mi hijo. Con la llegada de marzo, mi pequeño salió a vacaciones y viajó para encontrarse con su papá. No contábamos con que el covid-19 se expandiera. Cerraron los aeropuertos, impusieron toque de queda en Colombia y mi hijo no pudo regresar a EE. UU. durante ese tiempo.



Entre marzo y agosto de 2020, viví la peor pesadilla. Luego de la consulta con el psicólogo, todo iba de mal en peor, la comunicación era poca y mi esposo permanecía con su familia.

Tomó la decisión de separarse, no quería que siguiera la relación. En cambio, yo estaba dispuesta a continuar con las terapias, cualquier cosa menos que terminar el matrimonio. Me le arrodillé en la calle y le rogué para que no me dejara. Él, con mucha frialdad, seguía firme.

'Se juntó todo: me estaba separando, estábamos en una pandemia, no sabía cuándo iba a regresar mi hijo, perdimos nuestros trabajos y tenía la peor enemiga dentro de mi casa, su hermana'. Foto: iStock

Esas primeras semanas lloré mucho. Se juntó todo: me estaba separando, estábamos en una pandemia, no sabía cuándo iba a regresar mi hijo, perdimos nuestros trabajos y tenía la peor enemiga dentro de mi casa, su hermana.



Ella empezó a hacerme la guerra en mi propia casa, inventaba cosas. Puso a toda su familia en mi contra y yo entré en una fuerte depresión, me sentía en el limbo, veía todo tan negro que no sabía qué hacer… Lo que menos quería era regresar a mi país luego de dejarlo todo.

¿De esposo a amigo con derechos?

Me atreví a preguntarle qué quería, pues pensaba que había amor. La respuesta me dejó perpleja

Empeñada en arreglar la situación, una señora me dijo que para recuperar a mi marido siguiera actuando como tal, que me levantara temprano, le hiciera el desayuno, y que, así no me determinara, me mantuviera como la esposa amorosa de siempre.

Él se había ido a dormir al cuarto de mi hijo, por lo que no teníamos intimidad. Así pasaron las semanas. En un instante, su indiferencia empezó a romperse, se acercaba a mí, veíamos televisión y hasta compartíamos una que otra noche juntos hasta que aparecía la hermana a tocar la puerta a las dos de la mañana o a interponerse en cualquier momento.



Me volví a ilusionar, creí que estábamos solucionando todo y me atreví a preguntarle qué quería, pues pensaba que había amor. La respuesta me dejó perpleja.



Me dijo con frialdad: “Yo sé que lo que te voy a proponer no te va a gustar. Como debo firmar tu proceso para la residencia permanente, (se habían cumplido dos años de casados y era el momento de renovarla), te propongo que sigas viviendo en esta casa. Te firmo el proceso, pero con la condición de que seamos amigos con derechos. No quiero volver formalmente contigo”.

¡No me esperaba semejante propuesta! Jamás imaginé que mi esposo me propusiera ser su amante a cambio de firmarme el documento para estar legal en ese país.

Facebook Twitter Linkedin

'Creí que estábamos solucionando todo y me atreví a preguntarle qué quería, pues pensaba que había amor'. Foto: iStock

Un infierno y un demonio

En medio de las dudas, una amiga que había conocido allá me invitó con su esposo e hijos a la playa por diez días para que pudiera tomar un respiro, algo que agradecí con toda el alma.



Viajé con ellos con tal de despejar la mente y tomar fuerzas para regresar y reclamar el espacio que me merecía. Estaba decidida a enfrentar a mi marido y a su hermana.

Eso no sucedió. A mi regreso, me sorprendí aún más: mi esposo había contratado un abogado en confabulación con su compadre para pedirme el divorcio por abandono de hogar. Me cortó las tarjetas de crédito, me quitó el carro, me dijo detalle a detalle lo que yo había hecho con mi amiga y su familia, dónde habíamos estado y hasta la ropa que tenía puesta.



Si antes estaba viviendo una pesadilla, empecé a vivir el infierno y vi en él al demonio. Me dejó sin nada, solo podía usar lo que estaba en la nevera. Entré en una fuerte depresión, parte de mi cara se me paralizó y la tristeza me iba hundiendo.

Recuerden: se mantenía la pandemia, no tenía trabajo, no sabía cuándo volvía mi hijo, no tenía plata, vivía con enemigos en mi propia casa, no tenía familia allá y debía definir mi estatus legal en Estados Unidos que estaba por vencerse. Para los que se preguntan por mi primo, el que me presentó al chileno, pues él fue el primero en perderse.



Me aislé y hasta me daba miedo hablar por teléfono. No sabía cómo me estaban espiando. Mis padres desesperados en Colombia decidieron llamar a mi esposo para buscar una solución. Le pidieron que llegara a un acuerdo para no tenerme como una prisionera.

Facebook Twitter Linkedin

'Si antes estaba viviendo una pesadilla, empecé a vivir el infierno y vi en él al demonio'. Foto: iStock

La salida era que yo renunciara a todo, incluida la casa, y así él firmaba los papeles de inmigración. No fue fácil aceptarlo, no entendía cómo pasé de ser en un principio la mujer más feliz del mundo que dejó todo por amor, a estar manipulada por una situación sentimental y legal en un país que no conocía muy bien.

Volver a empezar

No teniendo más alternativas, acepté irme, empaqué mis cosas y las de mi hijo. No pude sacar nada más, no me dejó, pese a que los muebles y otros los había comprado con mis ahorros. El día que salí con mis maletas a la calle, frente a un notario, firmamos los documentos, en los que yo le hacía entrega de todo lo que habíamos adquirido. Ahí él también firmó los papeles para mi proceso migratorio.



Fue la última vez que lo vi. La paz y tranquilidad que sentí desde que salí de esa casa no se compara con nada. Tenía la opción de volver a Colombia, pero decidí comenzar de nuevo. Me tocó vivir en un apartamento compartido, lleno de cucarachas. Tuve que reinventarme mientras conseguía trabajo luego del pico de la pandemia y mientras preparaba todo para que mi hijo regresara.

La mayoría de gente me dice “la sacaste bien, tienes papeles en regla”. Pero yo no me fui por un papel, me fui por amor y me estrellé fuerte. Aprendí que hay que conocer muy bien a las personas. Hay que pensar y saber tomar decisiones antes de casarse. Al final, uno puede salir adelante.



Ahora, vivo en EE. UU. con mi hijo. Trabajo en una empresa que me ha permitido crecer. Hace un par de meses, me llegaron los papeles de divorcio del chileno. Los firmé.

