Joven veterinario salvó vida de perro callejero que habían envenenado

Lucas Martins, un joven estudiante de veterinaria, de 19 años, salvó a un perro de la calle moribundo, tras hacerle una reanimación cardiopulmonar.



Los hechos se registraron en la localidad de Pirañas, en el occidente de Goiás, en Brasil.

(Lea también: Revelan video inédito del tigre de Tasmania, extinto hace 84 años).



Mientras recibía una clase virtual desde su casa oyó unos giritos que venían de la calle. Al asomarse a la ventana vio una multitud de gente alrededor de un perro que se encontraba inmóvil acostado en el piso.



“Estaba en mi descanso de clase cuando escuché: 'El perro se está muriendo'. Lo miré y lo vi muy mal, así que corrí hacia él ”, dijo el estudiante, en declaraciones recogidas por el portal 'G1'. Y explicó que este era el primer perro que había salvado en toda su vida.

Quisiera que lo que hice sirva para que nos demos cuenta de lo vulnerables que pueden ser los animales cuando son maltratados. Su dolor es igual al nuestro FACEBOOK

TWITTER

Martins bajó inmediatamente y se acercó al animal para ver cómo podía ayudar. El joven le presionó el pecho y le frotó las patas para mejorar la circulación de la sangre. Después de algunos minutos, los esfuerzos del muchacho lograron hacer efecto. El perro abrió la boca para tomar aire y luego se puso de pie por sí solo, tambaleando.



“No podíamos entender por qué se estaba muriendo”, dijo una joven que presenció el hecho a la agencia FocusOn News.

"Me di cuenta de que estaba envenenando debido a las complicaciones parecidas que ya había presenciado con una mascota mía”, explicó Martins y agregó que la gente alrededor no estaba al tanto de qué era lo que pasaba. También dijo que se desconocía la causa del envenenamiento.



La madre del joven, María Jospe Rosa Martins, grabó el momento en el que su hijo entró en acción.



(Le puede interesar: China convirtió un desierto en un oasis gigante).



"Fue un momento de mucha angustia. No sabía si lo que estaba haciendo iba a funcionar, pero nunca pensé en rendirme. Lo que pasó me confirma que elegí la carrera correcta", aseguró Martins, según 'G1'.



Finalmente el joven se quedó con el perro para darle comida y que pudiera recuperar la energía que necesitaba para sobrevivir.



"Quisiera que lo que hice sirva para que nos demos cuenta de lo vulnerables que pueden ser los animales cuando son maltratados. Su dolor es igual al nuestro", agregó el estudiante.



Vea aquí el video del momento en el que el hombre ayudó al perro.

(Lea también: Perrita intentó aferrarse a su dueño para que no la abandonara).



Los perros y los animales en general sufren efectos colaterales con respecto a la pandemia por el coronavirus. Según el personal de refugios de Reino Unido, los animales son “víctimas olvidadas” del virus, pues varios centros de acopio para ellos han tenido que cerrar debido a las cuarentenas.



Cabe recordar que en Brasil el numero de contagios por coronavirus está en más de 312.000 y han fallecido más de 20.000 fallecidos.

Tendencias EL TIEMPO