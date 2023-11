Vetan de por vida a mujer por llevar gomas con cannabis a un crucero: ¿por qué?

Por faltar gravemente a las reglas de una línea de cruceros, una mujer no podrá volver a hacer uso de sus servicios. Ella busca que se le revoque esta decisión, pero los representantes de la empresa siguen firmes en lo dicho.



Melinda Van Veldhuizen, de 42 años, enfermera y quiropráctica de profesión, se disponía a celebrar su aniversario de bodas número 21 cuando fue bajada de un crucero por llevar un elemento que está prohibido en la embarcación.

Se trata de unas gomitas de CBD, un suplemento alimenticio que ha ganado popularidad por supuestamente ayudar en contra de la ansiedad, mejorar el sueño y aliviar el dolor. La mujer oriunda de Texas, Estados Unidos, se defendió asegurando que solo las tenía para poder descansar, pero no fueron atendidas sus palabras y tras ser aislada e interrogada por dos horas, según ella, se le obligó a abandonar el barco.



'Imitan otro producto y engañan': Invima alerta sobre rastros de marihuana en galletas



“El capitán me preguntó varias veces si tenía carnet de marihuana o si tenía algún diagnóstico, si lo necesitaba. Dije: 'Es CBD; eso no existe. Simplemente no existe'”, dijo Van Veldhuizen a ‘WPLG’.

(Imagen de referencia) La mujer no podrá volver a hacer uso de los servicios del crucero. Foto: iStock

Mujer no podrá viajar de nuevo en cruceros por unas gomas

Su esposo e hijo, quienes también estaban para festejar el último año de preparatoria del joven, no abordaron en señal de manifestación. Horas más tarde, Van Veldhuizen recibió un comunicado del capitán Rocco Lubrano de Carnival Horizon (la línea de cruceros), para decirle que, debido a sus acciones que “interfirieron con la seguridad y/o el disfrute de otros huéspedes en el barco o causaron daño a Carnival”, no podrá volver a subir a cualquier de sus barcos en el futuro. Este documento fue obtenido por el medio digital ‘Business Insider’.



Carnival Horizon reiteró que el CBD está prohibido en sus embarcaciones y es una sustancia controlada según las leyes federales de Estados Unidos.



“Lamentamos mucho que esta invitada y su familia no estén satisfechos con el resultado de sus planes de vacaciones, pero estamos siguiendo la ley federal según la cual el CBD se define como una sustancia controlada”, dijo un portavoz de Carnival a ‘WPLG’.



Minjusticia reitera que Gobierno apoya eliminar prohibición de consumo de marihuana

Melinda contrató al abogado Daren Stabinski, quien le dijo a ‘The Washington Post’ que, tras lo sucedido, los 5,500 dólares por los pasajes de toda la familia no fueron reembolsados, por esto, el defensor busca que le revoquen el interdicto y se les devuelva todo el dinero.



Posteriormente, la empresa de cruceros aseguró que devolvería 1,665, el costo del pasaje de la mujer, y nada más, a pesar de que el esposo y el hijo decidieron no viajar en un acto de solidaridad con la mujer.

Cabe destacar que en las páginas web de las compañías de cruceros se especifica las reglas para abordar que deben ser cumplidas al pie de la letra por el bienestar de los clientes y de los mismos que prestan el servicio.

¿Qué es el CBD?

De acuerdo con Mayo Clinic, el cannabidiol (CBD) es una sustancia química que se encuentra en la marihuana. El CDB no contiene tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente que se encuentra en esta planta y que produce reaccione psicoactivas.



Así puede participar en la convocatoria que financiará proyectos de cannabis medicinal



Actualmente, se están haciendo estudios para averiguar si el cannabidiol puede funcionar para tratar enfermedades como: el Parkinson, la esquizofrenia, la diabetes, la esclerosis múltiple y la ansiedad.



El CBD se puede encontrar en productos de belleza, alimentos y otra variedad de productos, pero se recomienda consultar con un médico antes de adquirirlos.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

