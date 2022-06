Cada vez más se acercan las vacaciones de mitad de año y, por lo general, las personas suelen buscar destinos en donde el mar y la arena estén presentes.



Si usted tiene una salida a la playa o la piscina y todavía no ha comprado su vestido de baño, aquí le daremos unas recomendaciones para que se pueda sentir cómoda y pueda lucir su figura.Es importante aclarar que sin importar el tipo de cuerpo que tenga, podrá verse hermosa con cualquier traje de baño que escoja.

¿Qué tipos de cuerpos hay?

Cuando se habla de tipos de cuerpos no se está hablando de tallas, sino de la proporción que tiene sus hombros y su cadera.



Teniendo esto en cuenta hay cinco tipos: el triángulo invertido, cuadrado, reloj de arena, pera y manzana.



(No deje de leer: Famosos que son extremadamente parecidos entre sí sin ser familia).



Para poder identificar el cuerpo que tiene se recomienda que se pare en frente de un espejo y se fije en la proporción que tiene su espalda con su cadera. Saber esto no solo la ayudará a sacarle provecho a su vestido de baño, sino a la ropa en general, dándole protagonismo a la zona que quiere resaltar.

Triángulo invertido

Según el portal web ‘Medicoplus.com’, el cuerpo triángulo invertido se caracteriza por tener la espalda más ancha que las caderas. Por lo que en la mayoría de las ocasiones se le recomienda a esta clase de personas utilizar prendas que llamen la atención en la parte inferior.



La personal 'shopper' Alejandra Hinestrosa en un artículo para la marca Leonisa recomienda elegir prints llamativos en la parte del panti y colores sólidos en la parte superior para equilibrar la figura.



Además, pueden usar trajes de baño que sean en la parte inferior tipo falda para dar armonía al cuerpo.

El cuerpo triángulo invertido se caracteriza por tener la espalda más ancha que las caderas. Foto: iStock

Cuadrado

Según el mismo portal médico, este tipo de cuerpos son delgados y con hombros definidos y rectos. Por lo general suelen ser personas de apariencia atlética.



(Siga leyendo: ¿Por qué nos gusta vernos en el espejo y no en las fotos?).



Para las mujeres con esta clase de cuerpo, Hinestrosa sugiere que se escojan trajes de baño con contrastes y estampados fuertes. Además, los trikinis y los enterizos con drapeados ayudarán a dar la ilusión de curvas.

Son cuerpos delgados y con hombros definidos y rectos. Foto: iStock

Reloj de arena

Este tipo de cuerpo tiene una buena armonía entre la parte superior e inferior. De hecho, estas personas tienen una cintura estrecha y marcada como la forma similar a la de un reloj de arena, de ahí su nombre.



Para estas mujeres, Hinestrosa las anima a arriesgarse con diferentes estilos para potenciar aún más sus curvas.



Entre los vestidos de baño que mejor le pueden quedar están: los trikinis, bikinis de cintura alta o escotes.

Este tipo de cuerpo tiene una buena armonía entre la parte superior e inferior. Foto: iStock

Manzana

De acuerdo con ‘Medicoplus.com’, el tipo manzana no tiene una silueta demasiado definida. Además, suelen tener las medidas de hombros, cintura y cadera bastante similares por lo que no se aprecia una curvatura en el cuerpo.



Estas mujeres pueden usar trajes de baño con control fuerte en abdomen para que se pueda acentuar la cintura y se cree la ilusión de curvas.



(Siga leyendo: La actriz que se hizo pasar por adolescente prodigio para triunfar en Hollywood).Las prendas más favorecedoras son las que tienen transparencias, cortes laterales y drapeados en la cintura, según Hinestrosa.

Este tipo de cuerpo suelen tener las medidas de hombros, cintura y cadera similares. Foto: iStock

Pera

Las personas que tienen este cuerpo tienen una cadera ancha y unos hombros estrechos, similar a una pirámide que se va ensanchando desde la cabeza hasta los pies.



En cuanto a vestidos de baño, la personal shopper recomienda que en la parte superior se utilicen estampados o detalles que llamen la atención y equilibren el cuerpo. También, escotes profundos en forma de ‘V’ o ‘U’, los cuales son bastante favorecedores.

Las personas que tienen este cuerpo tienen una cadera ancha y unos hombros estrechos. Foto: iStock

