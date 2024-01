Verónica Orozco se disculpa con ‘Chichila’ Navia por ‘relación’ con Santiago Alarcón

Verónica Orozco está dando de qué hablar desde hace semanas por personificar a Arelys Henao en la segunda parte de la serie que se transmite en Caracol.

Allí, la bogotana está siendo acompañada por Santiago Alarcón, quien da vida a Wilfredo Hurtado el esposo de la cantante del género popular.



Fuera de cámaras y, según lo que se ha visto en redes sociales, ambos actores mantienen una buena relación, algo que les ha permitido trabajar juntos en otras producciones.



Como se recuerda, Verónica y Santiago también interpretan a una pareja de esposos en la serie de Netflix ‘La primera vez’.

Verónica Orozco habla de Santiago Alarcón

La intérprete de ‘Las bragas’ estuvo como invitada en la emisora ‘Blu Radio’, y junto a los locutores se conversó sobre los retos que ha afrontado en la novela ‘Arelys Henao, aún queda mucho por cantar’.



Allí, se tocó el tema de la buena química que tiene con Alarcón, lo que llevó a la actriz a nombrar a su esposa ‘Chichila’ Navia.

“Me lo he tenido que aguantar seguidito, él ha sido mi relación más estable, que pena con ‘Chichila’, Dios mío. Pero no, mi relación laboral más estable. Es muy bonito trabajar con alguien que uno quiere, que uno tiene química, no hay nada como trabajar con gente así”, dijo Orozco.

Cabe destacar que Verónica, en este mes de enero, también está trabajando en su proyecto musical ‘Vero al ritmo de la noche’, ‘show’ en el que canta temas famosos de los años 80, 90 y del género popular.



“Esta es una verdadera fiesta en el escenario para ustedes! Mis canciones favoritas, con las que aprendí a bailar, me enamoré y viví mis primeras tusas. Aquí comienza”, escribió la artista en Instagram para acompañar unas fotografías de su primera presentación musical.



Santiago Alarcón se enfrenta a Verónica Orozco en nuestro #EmojiET

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

