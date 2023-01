Verónica Orozco es una de las actrices más consagradas del país. La bogotana ha sido partícipe de varias producciones importantes de la pantalla chica nacional como ‘Francisco el matemático’ Dejémonos de vainas’ y Doki Doki’, telenovela que interpretó cuando tenía apenas 13 años de edad.



(Siga leyendo: Shakira y Bizarrap: escuche la canción con duras puyas a Piqué y Clara Chía).

La artista logró llamar la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales por haber contado la historia del robo del vehículo de una de sus amigas en la tarde del pasado 10 de enero, en un reconocido barrio del norte de Bogotá. Según comentó, todo sucedió cuando su colega estaba realizando algunas diligencias personales, parqueó el vehículo y a la salida del comercio no lo encontró.



“Estoy por acá para contarles un historionón a ver si me lo creen porque esto parece de película. Imagínense que mi mejor amiga me llamó, estaba en Bogotá haciendo unas vueltas, parqueó su carro en un sitio donde se podía parquear y cuando salió se lo habían llevado. Mejor dicho, se lo robaron o trataron de robárselo porque aquí viene la historia tan loca”, contó a través de sus historias de Instagram.



(También: Demi Lovato: cancelan cartel de la artista por 'ofensivo para los cristianos').

No obstante, gracias a la tecnología tanto Orozco como su amiga pudieron localizar el carro a través de un dispositivo de GPS y un sistema de seguridad que no permitía arrancar la camioneta, por lo que decidió entregar ese reporte a la policía para que se realizara la búsqueda correspondiente.



“Ella tiene un sistema de seguridad y por medio de una aplicación logró avisarles a las autoridades lo que estaba pasando, que se llevaron su carro y seguramente se lo habían robado, y ellos, desde la central, lo que logran hacer es apagar el motor y que no vuelva a funcionar”, explicó Orozco.



“Lograron rastrearlo y, cuando llegaron al lugar, encontraron dos carros más que habían sido reportados como robados. Entonces bueno, ayuda extra para la Policía. Les quería hablar de esto porque me parece un sistemón increíble”, agregó la actriz.



Algunos internautas han manifestado su inconformismo con la historia que contó la actriz, pues para muchos fue una estrategia de publicidad que utilizó para promocionar el sistema de GPS. Sin embargo, otros la felicitaron por su acto de ‘pedagogía’ al ser una herramienta que no se utiliza mucho en el país.



(Lea: Reacción de Ibai a la nueva canción de Shakira y Bizarrap: 'Es un temazo').

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO